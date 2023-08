Apple lance les deuxièmes bêtas publiques iOS 17 et iPadOS 17

Apple a publié ses deuxièmes versions bêta publiques d’iOS 17 et d’iPadOS 17, disponibles pour tous ceux qui souhaitent tester les prochaines mises à jour logicielles majeures d’Apple pour iPhone et iPad avant leur sortie publique prévue à l’automne.

En avant-première à la WWDC23 en juin, iOS 17 propose un large éventail d’améliorations et de nouvelles fonctionnalitésy compris des mises à niveau sur les applications Phone, FaceTime et Messages, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations d’un coup d’œil lorsque l’iPhone est posé et en charge, de nouveaux widgets interactifs, et plus encore.

iPadOS 17, qui sera disponible à l’automne pour l’iPad (6e génération et ultérieure), l’iPad mini (5e génération et ultérieure), l’iPad Air (3e génération et ultérieure), l’iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et ultérieure), L’iPad Pro 10,5 pouces et l’iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures) ajoutent de nombreuses nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 17, y compris des mises à jour importantes pour les messages, y compris une nouvelle expérience d’autocollants, et les utilisateurs peuvent désormais quitter la vidéo FaceTime et messages audio.

Le principal point fort d’iPadOS 17 est la possibilité pour les utilisateurs de personnaliser l’écran de verrouillage pour le rendre plus personnel et utile.. De nombreuses fonctionnalités de l’écran de verrouillage iOS 16 ont été apportées à l’iPad, permettant aux utilisateurs de définir leurs images préférées sur l’écran de verrouillage et de les styliser de nouvelles façons.

Apple note que le logiciel bêta est une version préliminaire d’un logiciel qui est toujours en cours de développement et qui n’est pas encore rendu public. Il est fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde avant d’installer le logiciel bêta et de l’installer uniquement sur les appareils et les systèmes que vous êtes prêt à effacer si nécessaire.