Apple lance les deuxièmes bêtas de développeur d’iOS 16 et d’iPadOS 16

Apple a déployé aujourd’hui la deuxième version bêta pour développeurs d’iOS 16 et d’iPadOS 16, apportant des corrections de bogues et des améliorations après la révélation initiale et le premier aperçu des développeurs des nouvelles mises à jour pour iPhone et iPad à la WWDC.

Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la mise à jour la plus importante d’iOS 16, apportant de nouvelles options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à leur écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, tels que les événements de calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, etc.

La nouvelle mise à jour pour iPhone inclut la possibilité de rappeler et de modifier les iMessages envoyés, de programmer des e-mails, de collaborer via des messages, des options de mise au point améliorées, du texte en direct pour la vidéo, un routage à arrêts multiples dans Maps, Apple Pay Later pour les utilisateurs aux États-Unis, une maison reconstruite app, de nouveaux outils d’accessibilité, et plus encore.

iPadOS 16 inclut de nombreuses fonctionnalités de base d’iOS 16, à l’exception des mises à jour de l’écran de verrouillage. La mise à jour comprend des onglets et des signets partagés dans Safari, Stage Manager – une nouvelle façon d’effectuer plusieurs tâches sur iPad avec des fenêtres redimensionnables et plusieurs fenêtres qui se chevauchent dans une seule vue, une nouvelle application Météo spécialement conçue pour iPad, un tableau de bord Game Center repensé, et plus encore.

