Apple lance les bracelets de la collection internationale pour 22 pays

Apple a annoncé 22 nouveaux bracelets pour l’Apple Watch, sur le thème des drapeaux de 22 pays.

Les bracelets respirants Sport Loop coûtent 49 $ chacun et sont disponibles en 40 mm et 44 mm, ce qui les rend compatibles avec Apple Watch Series 4, Watch SE et versions ultérieures.

Pour chaque bracelet de montre, il existe un cadran de montre Stripes téléchargeable avec les combinaisons de couleurs spécifiques à chaque pays.

Les pays sont l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Italie, la Jamaïque, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Russie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, l’Espagne, la Suède, et les États-Unis.















