Apple lance le nouveau Season Pass MLS sur Apple TV, à partir de 12,99 $/mois

Apple a lancé aujourd’hui son nouveau MLS Season Pass – un nouvel abonnement dans l’application Apple TV qui offre un accès à tous les matchs de la Major League Soccer 2023 aux téléspectateurs de plus de 100 pays et régions, avec tous les matchs en direct de la saison régulière de la MLS, l’intégralité des séries éliminatoires, et la Coupe des Ligues, et plus encore.

À partir d’aujourd’hui, les fans de MLS peuvent s’abonner à MLS Season Pass sur l’application Apple TV pour 14,99 $ par mois pendant la saison ou 99 $ par saison, et les abonnés Apple TV + peuvent s’inscrire à un prix réduit de 12,99 $ par mois et 79 $ par saison.

Un abonnement à MLS Season Pass sera inclus dans les forfaits de billets de saison complète avec les clubs MLS. Une sélection de matchs de la MLS et de la Coupe des ligues, y compris certains des plus grands matchs des séries éliminatoires, sera également disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés Apple TV+, avec un certain nombre de matchs disponibles gratuitement sur l’application Apple TV.

Le nouveau Season Pass de la MLS permettra aux fans de sport de regarder chaque match en direct de la Major League Soccer, disponible exclusivement via l’application Apple TV sur les appareils pris en charge, y compris les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, les appareils de diffusion en continu, les décodeurs et les consoles de jeu, et le Web. .