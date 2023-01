Apple lance le nouveau Black Unity Apple Watch Sport Loop avec un cadran de montre Unity Mosaic assorti

Apple a annoncé qu’elle publiera une nouvelle boucle sportive Apple Watch Black Unity pour commémorer le Mois de l’histoire des Noirs, ainsi qu’un nouveau cadran de montre et un fond d’écran iPhone assortis qui seront disponibles à partir de la semaine prochaine.

Dans un communiqué de presse partagé mercredi, Apple annonce que des membres de la communauté créative noire d’Apple et des alliés se sont réunis pour développer la collection Black Unity de cette année, qui comprend le cadran de la montre Unity Mosaic qui incorpore des formes géométriques en vert, noir, rouge et jaune, et l’accent jaune peut être personnalisé avec d’autres couleurs.

Le nouveau Black Unity Apple Watch Sport Loop comporte le mot “Unity” tissé de manière abstraite dans le groupe en utilisant des fils rouges, verts et noirs qui rendent hommage au drapeau panafricain, tandis qu’une superposition unique de fils donne une impression de tridimensionnalité. aux lettres. De plus, le cadran de la montre Unity Mosaic incorpore des formes géométriques en vert, noir, rouge et jaune, et à mesure que les minutes changent, chaque numéro utilise des morceaux d’autres numéros pour se transformer en de nouvelles formes.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent également montrer leur soutien avec le nouveau fond d’écran Unity pour leur écran de verrouillage.

Le Black Unity Sport Loop est disponible à la commande sur apple.com et dans l’application Apple Store dès aujourd’hui, et sera disponible dans certains magasins Apple Store à partir du 24 janvier pour 49 $ (US). Le Black Unity Sport Loop est disponible en tailles 41 mm et 45 mm et est compatible avec Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 ou plus récent et Apple Watch Ultra (bande de 45 mm uniquement).

Le cadran de la montre Unity 2023 sera disponible la semaine prochaine et nécessite Apple Watch Series 4 ou version ultérieure exécutant watchOS 9.3, et iPhone 8 ou version ultérieure et iPhone SE (2e génération) ou version ultérieure exécutant iOS 16.3. Le nouveau fond d’écran Unity iPhone pour l’écran de verrouillage sera également disponible la semaine prochaine et nécessite un iPhone 8 ou une version ultérieure exécutant iOS 16.3.