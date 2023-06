Apple lance le casque Vision Pro AR, déclare "Début d’un nouveau voyage"

Apple Vision Pro a été lancé lundi lors de la conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple. Le premier casque de réalité mixte d’Apple est équipé d’écrans haute résolution avec EyeSight qui permet à l’utilisateur de rester conscient de son environnement. L’appareil prend en charge la commande visuelle et vocale. Il est également équipé de plusieurs capteurs et caméras et prend en charge les technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). Le nouveau casque de réalité mixte d’Apple est alimenté par une batterie qui est portée par l’utilisateur.

Le nouveau casque de réalité mixte ressemble à une paire de lunettes de ski avec un cadre en aluminium et un écran en verre, ainsi qu’un masque doublé de tissu et une sangle qui sont attachés au visage du porteur. Il est alimenté par une batterie discrète qui est connectée via un câble sur le côté gauche de l’appareil. Apple dit que l’appareil peut être contrôlé via les yeux, simplement en regardant les éléments graphiques sur l’écran. Les utilisateurs peuvent également taper du doigt et utiliser des commandes vocales pour contrôler les objets et saisir du texte dans les champs affichés devant les yeux du porteur.

Apple Vision Pro est censé offrir jusqu’à deux heures d’autonomie

Crédit photo : Pomme

Selon la société, l’Apple Vision Pro permettra aux utilisateurs de voir leur environnement grâce à une fonctionnalité appelée EyeSight qui utilise des capteurs de caméra tout autour de l’appareil, tout en montrant aux voisins les yeux d’un porteur en mode AR. Un cadran sur le bord droit basculera entre les modes AR et VR. Il permettra aux utilisateurs d’accéder à des applications spécifiques.

Prix ​​Apple Vision Pro, disponibilité

Le prix Apple Vision Pro est fixé à 3 499 $ (environ 2 88 700 roupies) et le casque de réalité mixte sera mis en vente au début de l’année prochaine via Apple.com et les magasins Apple aux États-Unis. Apple ne sait pas quand le casque sera disponible sur d’autres marchés, y compris l’Inde.

Spécifications Apple Vision Pro

Le nouvel Apple Vision Pro est équipé de deux écrans Micro OLED avec 23 millions de pixels sur les deux panneaux. Le casque est équipé d’un objectif 3D personnalisé qui permet à l’utilisateur de voir le contenu AR dans son champ de vision. Il dispose d’un rendu fovéal pour afficher l’image la plus haute résolution dans la zone que regarde le spectateur.

L’appareil est également équipé d’un réseau complet de capteurs comprenant des caméras principales à haute vitesse, des caméras vers le bas pour le suivi des mains, des illuminateurs IR et des caméras latérales. Il dispose également d’un scanner LiDAR et de caméras TrueDepth pour le suivi des mains et la compréhension de l’espace sous l’appareil. Il est équipé de deux pilotes amplifiés individuellement qui délivrent un son spatial personnalisé, selon Apple.

Apple Vision Pro est alimenté par la puissante puce M2 d’Apple, ainsi que par une nouvelle puce appelée R1, également basée sur M2. Il prend en charge 12 caméras, cinq capteurs et six microphones, selon la société. Apple affirme que le casque peut afficher des images en 12 ms. La société indique que des inserts optiques Zeiss seront disponibles pour les porteurs de lunettes, leur permettant d’utiliser le casque.

Apple Vision Pro offrira un support multitâche pour diverses applications

Crédit photo : Pomme

Le casque peut authentifier les utilisateurs avec une nouvelle fonction d’identification optique qui peut scanner l’iris d’un utilisateur. La vérification est effectuée sur l’appareil sur l’enclave sécurisée du processeur du casque, tout comme sur un iPhone et d’autres appareils Apple. Apple indique également que l’appareil utilisera ses différents capteurs pour créer un « Persona » d’un utilisateur, une vignette grandeur nature de son visage, moins le casque, qui apparaît lors des appels FaceTime.

Le casque fonctionne sur un nouveau système d’exploitation appelé visionOS qui comprend un sous-système en temps réel, un moteur audio spatial, un moteur 3D multi-applications, ainsi qu’un rendu fovéal pour optimiser les performances. Le système d’exploitation est également compatible avec iOS et les cadres spatiaux, selon Apple.

La société s’est associée à Disney pour apporter la prise en charge du contenu amélioré par AR dès le premier jour lorsque le casque sera disponible l’année prochaine. Il a également annoncé la prise en charge de plusieurs applications, notamment Zoom, Cisco WebEx, Adobe Lightroom, Microsoft, Word, Excel et Microsoft Teams. Apple s’est également associé à Unity pour permettre la prise en charge native de ces applications sur le casque.