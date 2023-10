Apple lance l’Apple Store en ligne au Chili

Apple a lancé l’Apple Store en ligne au Chili, proposant ses produits et services de vente au détail, notamment des options Mac sur commande, ainsi que de multiples options de paiement, y compris le financement, aux clients de toutes les régions du pays.

« Nous sommes ravis de nous développer au Chili avec le lancement de l’Apple Store en ligne », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente senior du commerce de détail d’Apple, dans un article publié dans la salle de presse Apple. « Nous aimons créer des expériences magiques pour nos clients, et qu’ils cherchent à libérer leur créativité ou à adopter un esprit d’entreprise, nous proposons désormais une expérience Apple incroyable à tous ceux qui, au Chili, souhaitent découvrir et acheter nos produits incroyables, y compris les tous nouvelle gamme d’iPhone 15 et Apple Watch Series 9. »

Le lancement de l’Apple Store en ligne dans le pays fait suite à le fabricant d’iPhone a déployé le support Apple Pay au Chili en août.