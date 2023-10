Apple a publié aujourd’hui la première version bêta pour développeurs d’iOS 17.2, un jour seulement après le lancement d’iOS 17.1 auprès du grand public.

Tant que vous êtes inscrit au programme pour développeurs Apple, qui propose désormais un niveau gratuit, vous pouvez télécharger iOS 17.2 bêta 1 sur votre appareil compatible, en commençant par l’iPhone SE de deuxième génération et jusqu’à la nouvelle série iPhone 15. .

iOS 17.2 bêta 1 introduit enfin l’application Journal, qu’Apple a mentionnée pour la première fois à la WWDC en juin. Journal est un journal numérique qui vous permet d’enregistrer vos pensées et activités quotidiennes avec des mots, des photos, de la musique et même des séances d’entraînement. La nouvelle version bêta d’iOS apporte également des collaborations aux listes de lecture Apple Music, une fonction de traduction du bouton d’action et quelques améliorations des messages.

En règle générale, vous devez payer 99 $ pour télécharger et installer officiellement n’importe quel logiciel bêta pour développeur Apple, mais cette année, la société permet à n’importe qui de se lancer dans iOS 17, à condition de rejoindre le programme pour développeurs Apple.

Note: Si vous avez déjà testé l’une des versions bêta du développeur iOS 17, vous pouvez simplement accéder à vos paramètres et vous devriez voir iOS 17.2 disponible au téléchargement et à l’installation.

Avant de continuer et d’installer iOS 17.2, vous devez savoir que les versions bêta des développeurs comme celle-ci ne sont pas destinées à un usage général, notamment parce qu’elles peuvent avoir des fonctionnalités inachevées et des problèmes qui peuvent rendre l’iPhone difficile à utiliser. Ces premières versions bêta sont plutôt destinées aux développeurs, pour les aider à maintenir leurs applications à jour et à obtenir un accès anticipé aux fonctionnalités à venir.

En bref, vous ne devriez probablement pas installer la version bêta du développeur sur votre iPhone principal. Si vous souhaitez vraiment obtenir iOS 17.2 dès maintenant, essayez de trouver un iPhone de rechange suffisamment récent pour fonctionner avec le dernier logiciel.

Pour ceux qui souhaitent toujours se lancer, nous vous montrerons comment installer la version développeur iOS 17.2 sur votre iPhone, ainsi que ce qu’il faut faire si vous souhaitez revenir à une version stable d’iOS 17.1.

Ce qu’il faut savoir avant de télécharger la version bêta du développeur iOS 17.2

Étant donné que la version bêta du développeur iOS 17.2 est une première version préliminaire, le logiciel pourrait présenter des bugs et d’autres problèmes.

Encore, si vous envisagez de télécharger iOS 17.2, faites-le sur un téléphone de secours ou secondaire, si disponible. Les problèmes de la version bêta du développeur iOS 17.2 pourraient paralyser votre iPhone et rendre son utilisation difficile, en désactivant les appels téléphoniques ou les messages texte ou en le rendant extrêmement lent. Cependant, si vous ne disposez que de votre téléphone ou de votre tablette principale, assurez-vous de sauvegardez votre iPhone sur iOS 17.1 (la dernière version d’iOS 17) avant la mise à jour vers iOS 17.2. De cette façon, vous avez la possibilité de revenir à iOS 17.1 s’il y a trop de problèmes sur le nouveau système d’exploitation.

De plus, vous devez avoir un iPhone XS ou version ultérieure pour exécuter iOS 17.2.

Et surtout, pour télécharger la version bêta du développeur iOS 17,2, vous devez être inscrit au programme pour développeurs Apple. L’abonnement complet coûte 99 $ par an, mais comme mentionné ci-dessus, Apple propose désormais une option d’abonnement gratuite, avec des outils et des ressources limités, qui permet à presque tout le monde de télécharger et d’installer gratuitement la version bêta du développeur iOS 17,2.

Vous pouvez également attendre de rejoindre le Programme logiciel Apple Beta le mois prochain, qui fournira une mise à niveau iOS 17.2 plus stable que la version développeur.

Vous pouvez télécharger iOS 17.2 sur l’iPhone XS et versions ultérieures. Sarah Tew/CNET

Comment s’inscrire gratuitement au programme pour développeurs Apple

Si vous souhaitez uniquement tester la version bêta du développeur iOS 17.2 pour le plaisir, vous n’avez pas besoin de payer pour un abonnement au programme pour développeurs Apple. Vous pouvez facilement utiliser votre identifiant Apple existant pour vous inscrire au programme de développement et télécharger le logiciel de développement sur votre iPhone.

1. Aller à Site Web des développeurs Appleappuyez sur le menu à trois tirets en haut à droite et appuyez sur Compte.

2. Connectez-vous avec votre identifiant Apple existant.

3. Lisez le contrat de développeur Apple, cochez les cases en bas, puis appuyez sur Soumettre.

Vous disposez désormais d’un compte gratuit du programme pour développeurs Apple. Vous pouvez ignorer l’étape suivante pour télécharger et installer la version bêta du développeur iOS 17.2 sur votre iPhone.

Vous pouvez ensuite faire défiler jusqu’à Téléchargements de logiciels pour découvrir tout ce que vous pouvez installer, y compris la version bêta du développeur iOS 17.2. Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Comment s’inscrire au programme pour développeurs Apple payant

Si vous êtes un développeur et souhaitez un accès complet aux outils de développement et la possibilité de distribuer des applications sur l’App Store, vous devrez alors payer pour le programme pour développeurs Apple. Sur votre iPhone, voici comment vous inscrire :

1. Téléchargez le Application pour développeurs Apple depuis l’App Store, lancez l’application, accédez à Compte et appuyez sur Inscrivez-vous maintenant.

2. Connectez-vous avec vos identifiants Apple ID, lisez les différents avantages et instructions, saisissez vos informations personnelles et scannez votre identifiant pour vérifier votre identité.

3. Une fois ces informations soumises, vous devez choisir votre entité (individuelle pour la plupart des gens) et accepter le contrat de licence du programme.

4. Enfin, payez les frais d’adhésion Apple Developer (avec Apple Pay), qui s’élèvent à 99 $ (environ 80 £ ou 140 AU $) par an.

Une fois le paiement effectué avec succès, vous serez redirigé vers la page de votre compte dans l’application Apple Developer. Ici, vous pouvez vérifier que vous êtes désormais inscrit et vous pouvez également vérifier la date d’expiration de votre adhésion l’année prochaine.

L’application Apple Developer est téléchargeable gratuitement depuis l’App Store. Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Vous pouvez installer iOS 17.2 avec une mise à jour en direct sur votre iPhone

Le moyen le plus simple de télécharger la version bêta du développeur iOS 17.2 consiste à effectuer une mise à jour en direct, comme vous le feriez pour toute autre nouvelle version logicielle sur votre appareil. Une fois que vous êtes membre du programme pour développeurs Apple, gratuit ou payant, vous aurez automatiquement la possibilité d’installer iOS 17.2 à partir de vos paramètres.

Voici comment:

1. Sur votre iPhone ou iPad, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

2. Ensuite, entrez dans Mises à jour bêta et appuyez sur iOS 17.2 version bêta du développeur.

3. Revenez en arrière et appuyez sur Télécharger et installer sous la nouvelle « option iOS 17.2 Developer Beta » qui apparaît.

Vous devrez ensuite saisir votre mot de passe, accepter les termes et conditions et attendre que la mise à jour soit installée. Le processus prend environ 10 à 15 minutes, selon votre connexion Internet. Une fois votre téléphone redémarré, vous devriez avoir accès à la version bêta du développeur iOS 17.2.

Toutes les mises à jour bêta ultérieures du développeur iOS 17.2 apparaîtront sous forme de mises à jour en direct ici sur votre iPhone. Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Ou téléchargez la version bêta du développeur iOS 17.2 à l’aide de votre Mac

Les mises à jour en direct nécessitent une certaine quantité de stockage, et si vous n’en disposez pas, votre ordinateur est vraiment le seul moyen de mettre à jour vers iOS 17.2 bêta sans libérer manuellement de l’espace.

1. Sur votre Mac, accédez au programme pour développeurs Apple page de téléchargementrecherchez “iOS 17.2 bêta”, cliquez sur Téléchargez les images de restauration et téléchargez l’image de restauration du logiciel iOS bêta pour votre appareil spécifique.

2. Connectez votre appareil à votre ordinateur et entrez le code d’accès de votre appareil ou appuyez sur Aie confiance en cet ordinateur si vous y êtes invité.

3. Ensuite, ouvrez Chercheurcliquez sur votre appareil dans la barre latérale sous Emplacements.

4. Maintenez le Option clé, cliquez Vérifier Mise à jour et choisissez le Image de restauration du logiciel iOS 17.2 bêta vous venez de télécharger à partir de la page des développeurs Apple.

Le logiciel bêta du développeur iOS 17.2 s’installera sur votre appareil. Attendez quelques minutes et lorsque votre téléphone redémarre, vous devriez y avoir accès.

Si vous n’avez pas d’espace sur votre iPhone, téléchargez et installez la version bêta du développeur iOS 17.2 depuis votre Mac. Capture d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Si vous n'avez pas d'espace sur votre iPhone, téléchargez et installez la version bêta du développeur iOS 17.2 depuis votre Mac.