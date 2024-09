Apple lance la quatrième version bêta pour les développeurs d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 avec Apple Intelligence

Apple a fourni aujourd’hui aux développeurs les quatrièmes bêtas d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 pour continuer à tester les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Les troisièmes bêtas arrivent deux semaines après qu’Apple a diffusé les troisièmes bêtas d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1. Apple a également diffusé les premières bêtas des prochaines mises à jour de watchOS 11.1, visionOS 2.1 et tvOS 18.1 aux développeurs.



Les mises à jour peuvent être téléchargées depuis l’application Paramètres sur un appareil compatible. Les mises à jour antérieures d’iOS 18.1, d’iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1 nécessitaient un appareil prenant en charge Apple Intelligence, mais les mises à jour sont désormais disponibles pour tous les appareils après le lancement d’iOS 18, d’iPadOS 18 et de macOS Sequoia 15. Notez que les fonctionnalités d’Apple Intelligence nécessitent toujours un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16 sur iOS, et un Mac ou un iPad avec puce Apple sur iPad et Mac.

Apple Intelligence comprend des outils d’écriture disponibles partout où du texte peut être sélectionné et modifié, et il peut être utilisé pour la vérification orthographique, la correction grammaticale, la réécriture avec un nouveau ton et la synthèse du texte.

Siri a un nouveau design avec une lueur subtile autour de l’écran, et il existe une fonction Tapez à Siri pour que vous n’ayez pas à parler à Siri. Siri peut vous suivre si vous trébuchez sur vos mots et peut maintenir le contexte entre les demandes. Safari peut résumer des articles et il existe un nouveau mode de concentration Réduire les interruptions.

Les réponses intelligentes sont disponibles dans Messages et Mail, et l’application Mail affiche les messages urgents et les place en haut de votre boîte de réception. Photos dispose d’une fonction Film de mémoire pour créer des diaporamas basés sur des descriptions textuelles, et vous pouvez enregistrer, transcrire et résumer des appels téléphoniques. La transcription et le résumé sont également disponibles pour tout enregistrement audio.

Vous trouverez plus d’informations sur toutes les fonctionnalités actuellement disponibles dans les versions bêta dans notre guide Apple Intelligence. Image Playground, Genmoji et d’autres nouvelles fonctionnalités de ‌Siri‌ n’ont pas encore été implémentées.

Apple a divisé Apple Intelligence en un ensemble distinct de versions bêta, car ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans les versions de lancement initiales d’iOS 18, d’iPadOS 18 et de macOS Sequoia. Apple Intelligence sera disponible au public plus tard en octobre après une période de test pour les développeurs.