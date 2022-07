Apple lance la promotion de la rentrée scolaire dans toute l’Europe, offrant des cartes-cadeaux Apple Store gratuites

Apple a lancé sa promotion annuelle de retour à l’école pour les étudiants éligibles et les professeurs d’école à travers l’Europe, y compris le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, et plus encore, suivant les États-Unis en offrant jusqu’à 120 £/150 € en cartes-cadeaux Apple Store avec des achats iPad et Mac éligibles, avec 20 % de réduction sur les forfaits AppleCare+ pendant la promotion qui se termine le 20 octobre 2022 dans la plupart des pays, à l’exception de quelques-uns qui verront la promotion se terminer en septembre.

Contrairement à l’année dernière, Apple offre aux étudiants des cartes-cadeaux Apple Store gratuites plutôt que des AirPods gratuitsqui ont été donnés avec un achat sélectionné.

Apple a lancé sa promotion Back to School aux États-Unis à la fin du mois dernieroffrant jusqu’à 150 $ en cartes-cadeaux Apple Store avec des achats éligibles.

L’offre est disponible via la boutique éducative en ligne d’Apple ou dans les magasins de détail Apple, avec les cartes-cadeaux gratuites échangeables contre de futurs achats, applications, abonnements et plus encore sur l’Apple Store.