Apple lance la première version bêta publique de macOS Sonoma

Apple a publié sa première version bêta publique de macOS 14 Sonoma, disponible dès maintenant avant sa sortie officielle plus tard cette année.

La mise à jour, qui sera mise à la disposition de tous les utilisateurs plus tard dans l’année, introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités sur le Mac, notamment des widgets, des mises à jour importantes de Safari, des fonctionnalités de vidéoconférence améliorées, des économiseurs d’écran avec des vidéos au ralenti de divers endroits dans le monde, un tout -nouveau mode de jeu, et plus encore.