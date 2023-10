Apple a lancé aujourd’hui la première version bêta pour développeur d’iOS 17.2, apportant avec elle la toute nouvelle application Journal du fabricant d’iPhone, une nouvelle option de personnalisation pour le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro et la vérification des touches de contact iMessage.

Après avoir annoncé cette fonctionnalité lors de la WWDC23 en juin, iOS 17.2 présentera la nouvelle application Journal d’Apple. Décrivant l’application, Apple déclare : « Le Journal est une nouvelle façon de réfléchir et de revivre des moments spéciaux. Capturez vos réflexions sur les grands événements de la vie ou sur les activités quotidiennes. Ajoutez des détails à n’importe quelle entrée avec des photos, de la musique, des enregistrements audio et bien plus encore.

L’application Journal axée sur la confidentialité créera des suggestions d’entrée personnalisées. Apple affirme que les suggestions sont basées sur l’activité récente et l’utilisation de l’iPhone, et que les notifications programmées aideront à développer les habitudes de journalisation d’un utilisateur.

En plus de l’application Journal elle-même, Apple inclut également une nouvelle API de suggestions de journalisation. Cette fonctionnalité permettra aux applications tierces d’utiliser les mêmes suggestions de journalisation qu’Apple utilise pour son application Journal.

Avec iOS 17.2, Apple ajoute une nouvelle option de traduction au bouton d’action de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max paramètres. Lorsque le bouton Action est défini sur Traduire, les utilisateurs peuvent maintenir le bouton enfoncé pour ouvrir une fenêtre de traduction qui écoute le texte parlé. L’iPhone traduira ensuite la langue parlée qu’il entend et traduira la voix en texte pour l’utilisateur.

Annoncé à la fin de l’année dernière, Apple déclare avec iMessage Contact Key Verification, “les utilisateurs confrontés à des menaces numériques extraordinaires” – comme les journalistes, les militants des droits de l’homme et les membres du gouvernement – ​​peuvent choisir de vérifier davantage qu’ils envoient des messages uniquement aux personnes auxquelles ils s’adressent.