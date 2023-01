Apple lance la nouvelle fonctionnalité de narration numérique «Narrated by Apple Books»

Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité de narration numérique «Narrated by Apple Books», qui utilise la technologie AI pour créer des versions de livres audio de livres disponibles sur la boutique Apple Books.

Repéré pour la première fois par un journal britannique Le gardien (via iPlus), Apple vante que sa nouvelle fonctionnalité de narration numérique Apple Books rend la création de livres audio plus accessible à tous, en utilisant une technologie de synthèse vocale avancée qui crée des livres audio de haute qualité à partir d’un fichier ebook, avec une gamme de voix numériques créées et optimisées pour des genres spécifiques , à commencer par la fiction et la romance.

Annoncé discrètement via sa page Web Apple Books for Authors, le fabricant d’iPhone accepte les soumissions de livres électroniques dans ces genres à partir d’aujourd’hui, avec des échantillons des voix disponibles pour ces genres disponibles pour être écoutés en ligne sur auteurs.apple.com.

“De plus en plus d’amateurs de livres écoutent des livres audio, mais seule une fraction des livres est convertie en audio, laissant des millions de titres inédits”, déclare Apple en ligne. « De nombreux auteurs, en particulier les auteurs indépendants et ceux associés à de petits éditeurs, ne sont pas en mesure de créer des livres audio en raison du coût et de la complexité de la production. La narration numérique Apple Books rend la création de livres audio plus accessible à tous, vous aidant à répondre à la demande croissante en mettant plus de livres à la disposition des auditeurs.

Pour commencer, Apple recommande deux partenaires privilégiés : Draft2Digital pour les auteurs indépendants vendant actuellement des ebooks directement sur Apple Books et Ingram Core Source pour les clients éditeurs existants et nouveaux peuvent travailler avec Ingram pour produire et distribuer des livres audio racontés par Apple Books.

Les livres audio narrés numériquement sont affichés comme “Rapporté par Apple Books” dans le magasin. La première vague de livres audio de narration numérique est désormais disponible à l’achat.

Vous pouvez en savoir plus sur la fonctionnalité de narration numérique Apple Books ici.