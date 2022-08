Apple lance la huitième version bêta d’iOS 16 avant la sortie finale

Apple a déployé la huitième version bêta d’iOS 16 avant sa sortie finale, qui devrait avoir lieu peu de temps après l’événement d’Apple du 7 septembre. Ceux qui sont inscrits au programme bêta peuvent le vérifier en accédant au Général > Mise à jour logicielle menu sur l’application Paramètres de leur iPhone.

Si vous n’êtes pas inscrit au programme bêta d’iOS 16 et que vous ne pouvez pas attendre quelques semaines de plus pour la sortie publique, vous pouvez dirigez-vous par ici pour plus de détails sur la façon de rejoindre le programme bêta. Mais rappelez-vous que les versions bêta comportent souvent des bogues qui entravent l’expérience utilisateur, il est donc préférable de les éviter sur les appareils principaux.

L’iOS 16 beta 8 – ayant le numéro de build 20A5358a – est livré avec des corrections de bugs, des améliorations de performances et quelques optimisations qui le rapprochent de la version publique, nous vous suggérons donc d’attendre la version finale car ce n’est pas trop loin.

iOS 16 apporte un nouvel écran de verrouillage, des notifications et la possibilité d’annuler l’envoi d’un message récemment envoyé ou de le modifier après son envoi. L’une des versions bêta d’iOS 16 a également ramené le pourcentage de batterie dans la barre d’état. Vous pouvez lire notre couverture d’annonce iOS 16 ici pour en savoir plus à ce sujet.

