Apple lance la huitième bêta développeur d’iOS 16

Apple a déployé aujourd’hui la septième version bêta pour développeurs d’iOS 16, poursuivant le cycle bêta alors que la publication publique de la mise à jour approche de sa sortie le mois prochain après Événement spécial d’Apple le mercredi 7 septembreoù la société Cupertino devrait annoncer l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2, la nouvelle « Apple Watch Pro » robuste, et plus encore.

Apple a progressivement amélioré iOS 16 depuis le lancement du logiciel. Les deuxièmes versions bêta de développeur d’iOS 16 et d’iPadOS 16 ont permis aux utilisateurs de sauvegarder leur appareil via LTEen plus de la 5G ou d’une connexion Wi-Fi, de nouvelles couleurs de fond d’écran de verrouillage et un filtrage amélioré dans l’application Messages.

Dans la troisième version, Apple a ajouté un œuf de Pâques caché pour célébrer les 15 ans du lancement de l’iPhoneavec une version remasterisée du fond d’écran classique du poisson-clown vu sur le tout premier iPhone, avec une version révisée surprise de la troisième version bêta ajouter un nouveau lecteur de musique plein écran à l’écran de verrouillagequi montre aux utilisateurs la pochette de la chanson ou du podcast qu’ils écoutent lorsqu’ils appuient sur la couverture depuis l’écran de verrouillage.