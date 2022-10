Apple lance la fabrication d’AirPods et de Beats en Inde

Apple a commencé à déplacer une partie de sa production d’iPhone de la Chine vers l’Inde en 2020 et prévoit maintenant de faire de même pour les AirPods et Beats. Selon Nikkei, la société de Cupertino a déjà demandé à ses fournisseurs de déplacer la production vers le pays sud-asiatique, dans le but de doubler les exportations d’ici fin mars 2023.

Bloomberg a rapporté plus tôt cette semaine que les iPhones, fabriqués en Inde et expédiés en Europe et au Moyen-Orient coûtent 1 milliard de dollars, et avec la nouvelle décision, ce nombre pourrait atteindre 2,5 milliards de dollars d’ici mars 2023.

Les analystes estiment que le passage à l’Inde est bon car il diversifiera la base de fabrication qui est actuellement fortement concentrée en Chine. En outre, l’Inde utilisera cette décision comme une déclaration selon laquelle il s’agit d’une force manufacturière avec laquelle il faut compter et qui pourrait inciter d’autres entreprises à déplacer leur production.

Passant par