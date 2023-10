Apple lance la deuxième version bêta des développeurs iOS 17.1 et iPadOS 17.1

Apple a lancé ses deuxièmes versions bêta pour développeurs d’iOS 17.1 et d’iPadOS 17.1 pour iPhone et iPad, apportant de nouvelles fonctionnalités et améliorations avant une version attendue en octobre.

Avec les mises à jour, Apple a ajouté la possibilité de « favoris » des chansons et des albums dans Apple Music, un nouveau paramètre pour AirDrop pour permettre les transferts via des données cellulaires, en plus du Wi-Fi, ainsi qu’un correctif pour un bug dans l’application Podcasts qui n’afficherait pas les illustrations de chapitre en plein écran pour certains podcasts.

iOS 17.1 inclut une nouvelle section « Affichage » dans la section Veille de l’application Paramètres, qui comprend de nouvelles options de personnalisation. L’écran peut être réglé pour s’éteindre automatiquement, après 20 secondes, ou jamais.

Avec la mise à jour, Apple ajoute une nouvelle fonctionnalité à l’application Wallet pour les utilisateurs au Royaume-Uni, qui permettra aux clients effectuant des opérations bancaires auprès de certaines banques d’afficher leur solde bancaire dans l’application Wallet sur iPhone..

Grâce à l’API Open Banking du Royaume-Uni, l’application Wallet ajoutera la possibilité d’afficher le solde bancaire d’un utilisateur dans l’application sur iPhone pour les opérations bancaires avec Barclays, HSBC, Lloyds, RBS, Monzo et Starling. Les utilisateurs verront les soldes des comptes, les paiements, les achats et les dépôts dans l’application Wallet, de la même manière qu’ils verraient dans l’application mobile de leur banque.

iOS 17 a introduit un large éventail d’améliorations sur l’iPhoney compris des mises à niveau des applications FaceTime, Messages et Téléphone, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations visibles lorsque l’iPhone est posé et en cours de chargement, de nouveaux widgets interactifs, et bien plus encore.

iPadOS 17, disponible pour l’iPad (6e génération et versions ultérieures), l’iPad mini (5e génération et versions ultérieures), l’iPad Air (3e génération et versions ultérieures), l’iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures), l’iPad 10,5 pouces Pro et l’iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures) ajoutent de nombreuses nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 17, notamment des mises à jour importantes pour Messages, notamment une nouvelle expérience d’autocollants, et les utilisateurs peuvent désormais laisser des messages vidéo et audio FaceTime.