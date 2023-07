Apple lance la boutique WeChat en Chine

Apple a lancé un programme officiel WeChat Mini en Chine pour vendre ses produits. WeChat est la plus grande application de messagerie de Chine et est exploitée par Tencent.

Pomme a lancé mardi une boutique en ligne sur Dix centimes L’application de messagerie WeChat en Chine, alors que le géant de l’iPhone accélère l’expansion de ses canaux de vente au détail sur l’un de ses marchés les plus importants.

WeChat est la plus grande plateforme de messagerie de Chine avec plus de 1,2 milliard d’utilisateurs. Elle est souvent qualifiée de « super application », car elle va au-delà de la simple messagerie instantanée. Les utilisateurs peuvent accéder aux soi-disant « mini ​​programmes », qui sont en fait des applications au sein de WeChat. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger des tas d’applications différentes, mais peuvent à la place accéder à tous les services dont ils ont besoin depuis WeChat.

La boutique WeChat d’Apple se présente sous la forme d’un mini programme.

Les utilisateurs peuvent acheter la gamme complète de produits Apple, y compris la dernière gamme d’iPhone 14 via le programme Mini, a déclaré Tencent dans un communiqué. Les commandes via WeChat sont éligibles à la livraison gratuite, et certains utilisateurs peuvent payer pour une livraison en trois heures.

Tencent a déclaré que les clients peuvent également accéder à d’autres services Apple, comme le programme d’échange.

Apple et Tencent n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

Apple contrôle étroitement ses canaux de vente au détail, mais a renforcé sa présence sur les plus grandes plateformes Internet de Chine au cours des dernières années. Apple a une boutique officielle sur Tmall, le site de commerce électronique exploité par Alibaba . Entre-temps, JD.com le deuxième plus grand détaillant en ligne de Chine, est un revendeur officiel des produits Apple.

Les ventes d’iPhone sont restées assez résistantes en Chine malgré un marché globalement difficile. Les ventes de smartphones ont chuté de 5 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, atteignant le chiffre de ventes du premier trimestre le plus bas depuis 2014, selon Counterpoint Research. Les ventes d’iPhone d’Apple ont augmenté de 6% en glissement annuel, a déclaré Counterpoint.

Apple cherche toujours à atteindre plus de clients. WeChat est omniprésent dans la société chinoise, les gens l’utilisant pour tout, de la messagerie à la réservation de vols et au paiement de factures.