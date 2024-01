Apple lance iOS et iPadOS 17.3 avec des listes de lecture collaboratives, une protection contre les appareils volés, un nouveau fond d’écran Black Unity et bien plus encore

Aujourd’hui, Apple a publié iOS et iPadOS 17.3, les troisièmes mises à jour majeures des systèmes d’exploitation lancées en septembre et examinées par Federico sur MacStories.

iOS et iPadOS 17.3 n’apportent que quelques nouvelles fonctionnalités majeures, dont une qui devait auparavant être publiée dans iOS et iPadOS 17.2 (mais qui était alors retardé), une nouvelle couche de protection et de sécurité bienvenue pour votre identifiant Apple, ainsi qu’un ensemble de nouveaux fonds d’écran dynamiques.

Allons-y.

Listes de lecture collaboratives

Après leur première apparition dans le cycle bêta d’iOS et d’iPadOS 17.2, les listes de lecture collaboratives d’Apple Music sont enfin disponibles dans Apple Music sous iOS et iPadOS 17.3.

Les listes de lecture collaboratives dans Apple Music vous permettent de partager une liste de lecture avec vos amis et les membres de votre famille, qui peuvent ensuite contribuer à la liste de lecture avec leurs chansons préférées. Les membres de la liste de lecture collaborative peuvent réorganiser les chansons, partager la liste de lecture avec leurs propres contacts et quitter la liste de lecture à tout moment. Le propriétaire de la playlist dispose de quelques contrôles supplémentaires sur la playlist : il peut approuver manuellement les nouveaux collaborateurs et avoir la possibilité de générer un nouveau lien d’invitation, qui expire automatiquement après six jours.

Le meilleur aspect de cette nouvelle fonctionnalité sociale est peut-être la possibilité de réagir à des chansons individuelles dans une liste de lecture collaborative à l’aide d’emoji. Dans l’écran Now Playing, avec un nouveau badge au-dessus du titre de la piste qui vous permet de voir qui l’a contribué à la playlist, vous pouvez trouver un nouveau bouton qui, lorsque vous appuyez dessus, ouvre le sélecteur de réaction emoji. Cela ressemble exactement à ce à quoi vous vous attendez à ce qu’un sélecteur de réaction emoji ressemble, et précisément à ce que nous souhaitions tous que les réactions d’autocollants (introduites dans iOS et iPadOS 17.2) ressemblent à l’application Messages d’Apple.

Vous pouvez choisir l’une des six suggestions d’emoji par défaut et appuyer sur le signe «+» pour choisir n’importe quel emoji sur le clavier emoji natif. Les réactions Emoji apparaîtront ensuite en ligne lors du défilement des listes de lecture collaboratives, et elles s’animeront de manière ludique lors de l’ouverture de l’écran Now Playing. Vous pouvez également voir qui a réagi à une chanson en appuyant sur les réactions emoji.

Après avoir testé la fonctionnalité avec mon partenaire et l’équipe MacStories la semaine dernière, je peux dire qu’elle fonctionne parfaitement. J’ai hâte que tous mes amis Apple Music passent à iOS 17.3 afin que nous puissions commencer à collaborer sur des listes de lecture pour nos futures sessions de pizza et de karaoké.

Espérons que nous verrons un jour des réactions emoji apportées à iMessage.

Protection des appareils volés

Stolen Device Protection est une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui vise à remédier à une vulnérabilité de sécurité majeure apparue début 2023. Le Wall Street Journal a révélé comment il était possible pour les voleurs de bloquer l’accès de leurs victimes à leur identifiant Apple en réinitialisant le mot de passe du compte, en utilisant uniquement le code d’accès de l’appareil. Ce n’est pas un scénario tiré par les cheveux : en théorie, n’importe qui pourrait facilement jeter un coup d’œil par-dessus votre épaule en public pour vous voir saisir votre mot de passe avant de vous arracher l’appareil des mains.

La protection des appareils volés est une solution élégante à ce problème. Il désactive le repli du mot de passe pour toutes les opérations critiques, y compris la réinitialisation du mot de passe de votre identifiant Apple. Lorsqu’il est activé, une réinitialisation de mot de passe ne peut être effectuée qu’à l’aide de Face ID ou Touch ID. La protection des appareils volés ajoute également un délai de sécurité d’une heure pour plusieurs actions sensibles, comme la modification du code d’accès de votre appareil ou des paramètres de Face ID et Touch ID. En pratique, le délai de sécurité signifie que vous devrez vous authentifier avec Face ID ou Touch ID, attendre une heure, puis vous authentifier à nouveau pour pouvoir effectuer les modifications.

Accéder à vos mots de passe et clés d’accès enregistrés, demander une nouvelle Apple Card, payer avec Apple Pay, effacer et réinitialiser votre iPhone, désactiver Mode perduet la désactivation de la protection des appareils volés elle-même sont toutes des actions qui seront protégées avec la protection des appareils volés activée.

Il existe cependant une variante intelligente et pratique. iOS désactivera uniquement le repli du mot de passe et mettra en œuvre le délai de sécurité d’une heure lorsque vous êtes loin depuis des endroits familiers, comme la maison et le travail. Cela signifie que si vous êtes chez vous, vous pouvez toujours effectuer toutes ces actions en utilisant votre mot de passe, et vous n’aurez pas à attendre une heure pour modifier l’un de vos paramètres de sécurité critiques. Il ne semble pas exister de moyen de définir manuellement les emplacements de confiance. Au lieu de cela, votre appareil gardera automatiquement une trace de vos emplacements fréquemment visités pour vous.

Cette implémentation représente le meilleur d’Apple en matière de sécurité des données personnelles. La protection contre les appareils volés est à la fois très simple à activer et suffisamment pratique pour garder activé, avec pratiquement aucun inconvénient pour la plupart des propriétaires d’iPhone.

Aujourd’hui, Apple a publié un document de support avec plus de détails sur la nouvelle fonctionnalité de sécurité.

Unité Bloom Fond d’écran

Dans le cadre de son Mois de l’histoire des Noirs 2024 annonces en soutien aux initiatives culturelles et historiques noires, et parallèlement au nouveau Bracelet sport Unity noir pour l’Apple Watch, Apple a dévoilé le nouveau fond d’écran Unity Bloom pour iOS et iPadOS.

Le nouveau fond d’écran rejoint la collection croissante « Unity » dans la galerie de fonds d’écran iOS et iPadOS. Unity Bloom propose un joli arrangement de fleurs qui s’animent lorsque vous verrouillez et déverrouillez votre iPhone ou iPad. Sur les modèles d’iPhone dotés d’un écran Always-On, les fleurs disparaîtront parfaitement pour n’afficher que leurs contours colorés.

Je dois dire que ce nouveau fond d’écran est probablement l’un de mes préférés proposés par Apple depuis longtemps. J’apprécie particulièrement les touches dynamiques que j’aimerais voir plus souvent dans les fonds d’écran d’Apple. Et au-delà des fonds d’écran propriétaires d’Apple, cela met une fois de plus en évidence le potentiel créatif qu’Apple pourrait libérer s’il permettait à des artistes de contribuer aux fonds d’écran dynamiques de la galerie de fonds d’écran iOS et iPadOS.

Et plus…

Voici une liste des autres modifications que vous pouvez trouver dans iOS et iPadOS 17.3 :

Les listes de souhaits iTunes TV Show et Movie sont de retour dans l’application iTunes Store. Depuis iOS, iPadOS et tvOS 17.2, il n’est plus possible d’acheter des émissions de télévision et des films à partir de l’application iTunes Store, qui redirige désormais vers l’application Apple TV. Malheureusement, cela signifiait que vous ne pouviez soudainement plus accéder aux éléments de votre liste de souhaits iTunes Store si vous en aviez. Sous iOS et iPadOS 17.3, l’écran de redirection est toujours en place, mais il comprend désormais un bouton pour accéder à votre liste de souhaits. Cela vous permet d’accéder à nouveau à tous vos articles de magasin précédemment enregistrés.

AppleCare et couverture de garantie pour tous les appareils dans Paramètres. Alors qu’il était auparavant possible de voir votre couverture de garantie dans les paramètres de l’appareil utilisé, cette section répertorie désormais également votre couverture de garantie actuelle pour tous les appareils liés à votre identifiant Apple. Si l’un de vos appareils est couvert par un forfait AppleCare+, vous pouvez désormais accéder directement à l’écran de gestion du forfait, au lieu de devoir passer par l’application Apple Support.

AirPlay dans les hôtels. iOS et iPadOS 17.3 prennent désormais en charge la possibilité de diffuser du contenu sur les téléviseurs des chambres d’hôtel. Cette fonctionnalité a été annoncée pour la première fois lors de la WWDC 2023 et est décrite comme un code QR unique pouvant être trouvé sur les téléviseurs compatibles AirPlay dans certains hôtels. Actuellement, seuls quelques partenaires ont été annoncés, à savoir Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo et InterContinental Hotels & Resorts, et on ne sait toujours pas avec quelle rapidité et quelle ampleur cette fonctionnalité sera déployée vers et au-delà de ces partenaires initiaux.

Optimisations de la détection des crashs. Apple n’a pas détaillé les modifications apportées à la détection de crash sur les modèles iPhone 14 et iPhone 15 dans iOS 17.3, mais elle devrait probablement être plus précise maintenant. Lorsque la fonctionnalité a été introduite pour la première fois en 2022, elle était signalé comme étant facilement déclenché par les manèges de montagnes russes. Espérons que ces fausses alarmes se produiront moins fréquemment à l’avenir.

iOS et iPadOS 17.3

C’est tout pour iOS et iPadOS 17.3. À l’instar de la version précédente, qui apportait sans doute la nouvelle application Journal, celle-ci ne contient pas beaucoup de nouveaux changements spectaculaires. Les listes de lecture collaboratives sont définitivement quelque chose qui nous manque à tous depuis longtemps maintenant, et j’imagine que cette fonctionnalité sera une grande motivation pour que les gens se mettent à jour. Mais je pense que Stolen Device Protection est une mise à niveau de sécurité impressionnante sur laquelle j’espère que la plupart des gens se lanceront dès la mise à jour.

Si vous souhaitez réagir aujourd’hui aux goûts musicaux parfaits de votre ami avec un emoji de feu d’artifice, vous pouvez trouver iOS et iPadOS 17.3 dans Paramètres → Général → Mise à jour du logiciel.