Apple lance iOS 18.1 bêta 3 pour les prochains modèles d’iPhone 16

Apple abandonne l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 13

Avec le lancement des nouveaux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, Apple a abandonné certains de ses anciens iPhone. À ce jour, Apple ne vend plus l’iPhone 13, et l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont été remplacés par l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. L’iPhone SE reste l’appareil le plus abordable d’Apple, avec l’iPhone 14 et l’iPhone 15.