Apple lance iOS 17 bêta 2

Apple distribue maintenant sa version bêta 2 d’iOS 17 aux développeurs et aux bêta-testeurs après la version bêta 1 du début du mois. Les nouveaux changements incluent un écran de mise à jour repensé avec plus d’informations sur le logiciel bêta ainsi que plusieurs des fonctionnalités clés de l’annonce de la WWDC.

Il y a la nouvelle fonctionnalité Tap to AirDrop qui permet aux utilisateurs de toucher leurs appareils pour lancer des transferts de fichiers. La page Paramètres de localisation dans les paramètres système inclut désormais une nouvelle option MicroLocation qui, si elle est activée, devrait fournir des données de localisation encore plus détaillées pour les applications et le partage de localisation. L’enregistrement des messages est également désormais disponible pour l’application Messages avec la possibilité d’envoyer automatiquement des données de localisation complètes ou limitées aux contacts lorsque vous atteignez une destination.

Le mode veille prend désormais en charge l’option de désactiver toutes les notifications. Les notifications classées comme critiques seront toujours livrées. L’application Apple Music prend désormais en charge une bascule pour contrôler la durée du fondu enchaîné entre les chansons entre 1 et 12 secondes. Le widget Apple Music prend désormais en charge de nouvelles options de taille.

Vous pouvez consulter la liste complète des appareils compatibles iOS 17 ici.

