Apple lance iOS 17 avec des mises à niveau pour les messages, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, des affiches de contact, des widgets interactifs, etc.

Apple a publié aujourd’hui iOS 17, apportant un large éventail d’améliorations à l’iPhone, notamment des mises à niveau des applications FaceTime, Messages et Téléphone, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations visibles lorsque l’iPhone est posé et en cours de chargement, de nouveaux widgets interactifs, et plus encore.

iOS 17 introduit de nouvelles affiches de contact, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur apparence sur d’autres iPhones, apportant ainsi un tout nouveau look aux appels entrants. Les utilisateurs peuvent sélectionner des photos ou des Memoji, ainsi qu’une typographie et des couleurs de police accrocheuses, qui apparaîtront sur l’iPhone de la personne qu’ils appellent.

Live Voicemail, une nouvelle fonctionnalité de l’application Téléphone, donne aux utilisateurs la possibilité de voir la transcription en temps réel lorsque quelqu’un laisse un message vocal, et la possibilité de décrocher pendant que l’appelant laisse son message.

FaceTime prend désormais en charge les messages audio et vidéo. Ainsi, lorsque les utilisateurs appellent quelqu’un qui n’est pas disponible, ils peuvent partager un message qui pourra être consulté ultérieurement.

FaceTime ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée Reactions, qui ajoute des graphiques tels que des cœurs, des ballons, des feux d’artifice, des faisceaux laser, de la pluie, etc. Les nouveaux effets peuvent être activés par des gestes simples, et les applications d’appel vidéo tierces peuvent également en profiter.

Dans une mise à jour de l’Apple TV 4K, FaceTime s’étend désormais au téléviseur de la maison. Grâce à Continuity Camera, les utilisateurs peuvent lancer un appel vidéo directement depuis l’Apple TV, ou démarrer l’appel sur iPhone, puis le transmettre à l’Apple TV, pour voir leurs amis et leur famille sur leur téléviseur.

Avec iOS 17, Apple a ajouté un nouveau menu extensible accessible d’un simple toucher pour afficher les applications iMessage, ce qui donne aux messages un aspect plus élégant. La recherche a été mise à jour avec des filtres de recherche et une nouvelle flèche de rattrapage a été ajoutée pour indiquer où l’utilisateur s’est arrêté pour la dernière fois dans la conversation.

iOS 17 introduit Check In, une fonctionnalité importante lorsqu’un utilisateur souhaite informer un membre de sa famille ou un ami qu’il est arrivé à destination en toute sécurité. Une fois qu’un utilisateur a lancé un enregistrement, son ami ou un membre de sa famille sera automatiquement averti dès son arrivée. S’ils ne progressent pas vers leur destination, des informations utiles seront temporairement partagées avec le contact sélectionné, telles que l’emplacement de l’appareil, le niveau de la batterie et l’état du service cellulaire.

Apple a ajouté de nouvelles façons de partager avec AirDrop dans iOS 17. NameDrop, une nouvelle fonctionnalité d’iOS 17, permet aux utilisateurs de partager facilement des informations de contact en réunissant leurs iPhones ou en réunissant un iPhone et une Apple Watch. Avec le même geste, les utilisateurs peuvent également partager du contenu ou démarrer SharePlay pour écouter de la musique, regarder un film ou jouer à un jeu à proximité d’appareils iPhone.

iOS 17 introduit StandBy, offrant aux utilisateurs une expérience plein écran avec des informations visibles conçues pour être visualisées à distance lorsque l’iPhone est sur le côté et en train de charger.

StandBy est conçu pour être utilisé sur une table de nuit, un comptoir de cuisine ou un bureau, et peut être personnalisé pour afficher une gamme de styles d’horloge, de photos préférées ou de widgets, y compris Smart Stacks, qui font apparaître les bons widgets au bon moment. Avec la prise en charge des activités en direct, de Siri, des appels entrants et des notifications plus volumineuses, StandBy rend l’iPhone plus utile lorsqu’il est visualisé à distance.

Lors du chargement avec MagSafe, StandBy mémorise la vue préférée de l’utilisateur.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent les mises à niveau de l’application Santé, des cartes hors ligne, AirTag peut être partagé avec jusqu’à cinq autres personnes, permettant aux amis et à la famille de suivre un élément dans Find My, Apple Music introduit des listes de lecture collaboratives, et plus encore.

iOS 17 est compatible avec l’iPhone Xs et les versions ultérieures, abandonnant la prise en charge de l’iPhone 8 Plus, de l’iPhone 8, de l’iPhone X et de l’iPhone XR qui étaient compatibles avec iOS 16 annoncé l’année dernière.