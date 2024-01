Apple lance iOS 17.3 la semaine prochaine avec ces nouvelles fonctionnalités

Dans son communiqué dévoilant un nouveau Black Unity Sport Band pour l’Apple Watch, Apple a confirmé qu’iOS 17.3 sortira la semaine prochaine. La mise à jour logicielle inclut trois nouvelles fonctionnalités pour l’iPhone, avec plus de détails décrits ci-dessous.

Confirmation d’Apple selon laquelle iOS 17.3 sortira la semaine prochaine :

Le nouveau fond d’écran Unity Bloom pour iPhone et iPad pour l’écran de verrouillage sera également disponible la semaine prochaine et nécessite un iPhone Xs ou version ultérieure exécutant iOS 17.3 et un iPad (6e génération et versions ultérieures), un iPad mini (5e génération et versions ultérieures), un iPad Air ( 3e génération et versions ultérieures), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures), iPad Pro 10,5 pouces et iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures) exécutant iPadOS 17.3.

Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17.3 incluent la protection des appareils volés, des listes de lecture collaboratives Apple Music et un fond d’écran Unity Bloom pour l’écran de verrouillage.

Protection des appareils volés



Plus tôt cette année, Le journal de Wall Street a rapporté que des voleurs espionnaient le mot de passe d’un utilisateur d’iPhone avant de voler l’appareil, souvent dans des lieux publics comme des bars. En connaissant le mot de passe, le voleur peut alors modifier le mot de passe de l’identifiant Apple de la victime, désactiver Find My, etc. pour prendre le contrôle total de l’appareil. Le voleur peut également utiliser le mot de passe pour accéder aux mots de passe stockés dans le trousseau iCloud et à d’autres informations sensibles.

La protection des appareils volés est la solution prometteuse d’Apple au problème. Apple affirme que cette fonctionnalité est conçue pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire au cas où quelqu’un aurait volé votre iPhone et aurait également obtenu le code d’accès de l’appareil.

Lorsque la fonctionnalité est activée, l’authentification Face ID ou Touch ID est strictement requise pour les actions suivantes, le code de secours n’étant plus disponible :

Accéder aux mots de passe ou aux clés d’accès enregistrées dans le trousseau iCloud

Demander une nouvelle Apple Card ou consulter le numéro virtuel d’une Apple Card

Désactiver le mode perdu

Effacement de tout le contenu et des paramètres

Effectuer certaines actions Apple Cash et Apple Card Savings dans l’application Wallet

Utiliser les modes de paiement enregistrés dans Safari

Utiliser votre iPhone pour configurer un nouvel appareil

Pour les actions particulièrement sensibles, notamment la modification du mot de passe du compte Apple ID associé à l’iPhone, la fonctionnalité ajoute un délai de sécurité d’une heure en plus de l’authentification biométrique. Dans ces cas, l’utilisateur doit s’authentifier avec Face ID ou Touch ID, attendre une heure et s’authentifier à nouveau avec Face ID ou Touch ID. Cependant, Apple affirme qu’il n’y a aucun délai lorsque l’iPhone se trouve dans des endroits familiers, comme à la maison ou au travail.

Actions qui nécessitent une authentification Face ID ou Touch ID et qui comportent un délai de sécurité d’une heure lorsque la fonctionnalité est activée :

Changer le mot de passe de votre identifiant Apple

Mise à jour de certains paramètres de sécurité de l’identifiant Apple, notamment l’ajout ou la suppression d’un appareil de confiance, d’un numéro de téléphone de confiance, d’une clé de récupération ou d’un contact de récupération

Changer le mot de passe de votre iPhone

Ajout ou suppression de Face ID ou Touch ID

Désactiver Localiser mon

Désactiver la protection des appareils volés

La protection des appareils volés est une fonctionnalité opt-in qui se trouve dans l’application Paramètres sous Face ID & Passcode, et elle est disponible pour tous les iPhones compatibles avec iOS 17.3.

Listes de lecture collaboratives Apple Music



Une nouvelle option de listes de lecture collaboratives pour les abonnés Apple Music permet à plusieurs personnes d’ajouter, de réorganiser et de supprimer des chansons dans une liste de lecture partagée. Les utilisateurs peuvent laisser des réactions emoji animées à côté des chansons de la liste de lecture.

Cette fonctionnalité devait initialement être lancée avec iOS 17.2, mais elle a été supprimée de cette mise à jour vers la fin de la période de test bêta. La fonctionnalité a été réajoutée dans iOS 17.3 et le site Web d’Apple a confirmé qu’elle reviendrait en 2024.

Unité Bloom Fond d’écran

iOS 17.3 inclura le nouveau fond d’écran Unity Bloom d’Apple pour l’écran de verrouillage de l’iPhone, en soutien à la communauté noire. Le fond d’écran comprend un contour de fleurs qui se remplissent de couleurs lorsque l’écran est actif.

Apple affirme que « les fleurs épanouies et les couleurs vives représentent le panafricanisme et symbolisent les générations travaillant ensemble pour lutter contre l’injustice et démanteler les barrières systémiques ».