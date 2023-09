Apple lance iOS 17.0.1 et iPadOS 17.0.1

Apple a publié iOS 17.0.1 et iPadOS 17.0.1, des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité importantes pour iPhone et iPad.

La mise à jour, sortie avec watchOS 10.0.1résout diverses vulnérabilités de sécurité qui pourraient avoir été activement exploitées dans les versions antérieures d’iOS précédant iOS 16.7, Apple conseillant à tous les utilisateurs d’installer rapidement la mise à jour.

De plus, Apple a publié iOS 17.0.2 pour l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max avant leur lancement officiel vendredi. La mise à jour inclut également des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité importantes.

La sortie d’iOS 17.0.1 et d’iPadOS 17.0.1 fait suite au lancement par Apple d’iOS 17 et d’iPadOS 17 lundi.

iOS 17 a introduit un large éventail d’améliorations sur l’iPhoney compris des mises à niveau des applications FaceTime, Messages et Téléphone, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations visibles lorsque l’iPhone est posé et en cours de chargement, de nouveaux widgets interactifs, et bien plus encore.

iPadOS 17, disponible pour l’iPad (6e génération et versions ultérieures), l’iPad mini (5e génération et versions ultérieures), l’iPad Air (3e génération et versions ultérieures), l’iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures), l’iPad 10,5 pouces Pro et l’iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures) ajoutent de nombreuses nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 17, notamment des mises à jour importantes pour Messages, notamment une nouvelle expérience d’autocollants, et les utilisateurs peuvent désormais laisser des messages vidéo et audio FaceTime.