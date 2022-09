Apple a déployé iOS 16, avec un tout nouveau design d’écran de verrouillage, des mises à niveau vers iMessage, y compris la possibilité d’annuler et de modifier les messages envoyés, des améliorations des cartes, des messages, de la mise au point et du texte en direct, une application d’accueil repensée, des mises à jour de l’application Santé, et beaucoup plus.

Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la mise à jour la plus importante d’iOS 16, apportant de nouvelles options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à leur écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, tels que les événements de calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, etc.

La nouvelle mise à jour pour iPhone inclut la possibilité de rappeler et de modifier les iMessages envoyés, de programmer des e-mails, de collaborer via des messages, des options de mise au point améliorées, du texte en direct pour la vidéo, un routage à arrêts multiples dans Maps, Apple Pay Later pour les utilisateurs aux États-Unis, une maison reconstruite app, de nouveaux outils d’accessibilité, et plus encore.

Voici tout ce que vous devez savoir sur iOS 16

iOS 16 sera préchargé sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, qui seront livrés à partir de ce vendredi. La mise à jour est disponible pour les propriétaires d’iPhone 8 et plus récents, y compris les appareils suivants :