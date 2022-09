Comme il l’avait promis, Apple a publié aujourd’hui de nouvelles mises à jour importantes pour un grand nombre de ses appareils. Commençons par iOS 16. La mise à jour de la dernière version d’iOS, annoncée pour la première fois en juin, est maintenant disponible pour l’iPhone 8 et les modèles plus récents, et elle sera préinstallée sur les nouveaux modèles d’iPhone 14 lorsqu’ils commenceront à être expédiés ce vendredi ( à part l’iPhone 14 Plus qui obtient une version ultérieure à partir du 7 octobre – mais il sera également livré avec iOS 16 à bord).

Pour ceux qui ne peuvent pas mettre à jour vers iOS 16, Apple a également publié iOS 15.7, qui corrige plusieurs vulnérabilités du noyau et résout les problèmes de sécurité avec Contacts, Maps, Safari, Raccourcis et WebKit. iPadOS 15.7 est également en cours de déploiement avec les mêmes correctifs, et il pourrait s’agir de la dernière mise à jour de branche 15.x que nous verrons avant que iPadOS 16 ne sorte enfin – cela a été retardé en raison de problèmes avec la nouvelle fonctionnalité multi-demandes de Stage Manager. Apple a confirmé le retard, et la rumeur dit que nous aurons directement accès à iPadOS 16.1, peut-être dès le mois prochain.

watchOS 9 est également disponible, avec de nouveaux cadrans de montre, des notifications repensées, une prise en charge de l’affichage des étapes du sommeil dans le suivi du sommeil et une nouvelle application Médicaments qui vous aide à suivre votre consommation de médicaments, de vitamines et de suppléments. Il existe également de nouvelles options d’entraînement personnalisées dans l’application Workout. Cette version est destinée à l’Apple Watch Series 4 et aux modèles plus récents.

Enfin, l’Apple TV n’a pas non plus été oubliée, avec la version tvOS 16 livrée avec la prise en charge du contrôleur de jeu pour les Nintendo Joy-Cons et le Nintendo Pro Controller.

Toutes ces mises à jour devraient déjà vous avoir été proposées si vous avez activé les mises à jour automatiques. Si ce n’est pas le cas, la vérification manuelle de l’un des appareils pris en charge entraînera un téléchargement immédiat.