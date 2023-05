Apple lance iOS 16.5 avec un nouveau fond d’écran Pride Celebration, des mises à jour de l’application News, etc.

Apple a publié iOS 16.5 pour iPhone, ajoutant un nouveau fond d’écran Pride Celebration pour l’écran de verrouillage, des mises à jour de l’application News, y compris un nouvel onglet Sports avec des histoires, des scores, des classements, etc., en plus de corrections de bugs et d’améliorations.

Disponible en téléchargement maintenant, iOS 16.5 met à jour l’application News sur iPhone avec de nouvelles cartes de score et de calendrier « My Sports » qui amènent les utilisateurs vers des pages de jeux où ils peuvent trouver des détails supplémentaires sur des jeux spécifiques, l’application ajoutant un robinet Sports dédié pour les histoires, scores, classements et plus encore.

La mise à jour comprend un fond d’écran spécial Pride Celebration pour l’écran de verrouillage afin d’honorer la communauté et la culture LGBTQ +. Le nouveau papier peint est une interprétation vibrante de le bracelet sport Apple Watch Pride Edition, qui a été annoncé la semaine dernière avec un cadran de montre Pride Celebration assorti.

En termes de corrections de bogues, iOS 16.5 corrige un problème où Spotlight peut ne plus répondre, un problème où les paramètres de temps d’écran peuvent se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils, et des mises à jour pour résoudre un problème où les podcasts dans CarPlay peuvent ne pas charger le contenu.

iOS 16.5 est une mise à jour relativement mineure par rapport à iOS 16.4qui a apporté 21 nouveaux emoji, y compris de nouveaux animaux, des gestes de la main, des objets, etc., la prise en charge des notifications sur les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil, l’isolation de la voix pour les appels cellulaires, les optimisations de détection de collision sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro, et plus encore. .

Comment mettre à jour vers iOS 16.5