Apple lance iOS 16.3 avec prise en charge du nouveau HomePod et watchOS 9.3

Comme promis la semaine dernière, Apple a publié aujourd’hui iOS 16.3 sur tous les appareils pris en charge. Si vous avez un iPhone compatible et qu’il ne vous a pas encore informé de la mise à jour, vous pouvez le récupérer en allant dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. C’est la beauté des déploiements d’Apple, ils ne sont pas mis en scène.

La nouvelle version prend en charge les clés de sécurité pour l’identifiant Apple, permettant une authentification physique à deux facteurs pour les connexions à l’identifiant Apple. Vous obtenez également un nouveau fond d’écran Unity et la prise en charge du HomePod de deuxième génération qui vient d’être dévoilé.

La fonction SOS d’urgence a été modifiée pour éviter les appels accidentels – vous l’activez en maintenant enfoncé le bouton latéral avec le bouton d’augmentation ou de diminution du volume ensemble, mais l’appel ne sera pas passé tant que les boutons ne seront pas relâchés.

Bien sûr, il existe également un assortiment de corrections de bogues, y compris un problème dans Freeform où certains traits créés avec un doigt ou un Apple Pencil n’apparaissaient pas sur les tableaux partagés, un problème qui faisait apparaître le fond d’écran en noir sur l’écran de verrouillage, un qui rendait horizontal des lignes apparaissent temporairement lors du réveil de l’iPhone 14 Pro Max, et une qui a empêché le widget de l’écran de verrouillage de l’application Home d’afficher un état précis.

Un problème qui empêchait Siri de répondre correctement aux demandes de musique a également été résolu, tout comme les problèmes avec les demandes Siri dans CarPlay, qui n’ont peut-être pas été correctement compris.

Pour ceux qui utilisent encore iOS 15, Apple a également publié iOS 15.7.3, et pour ceux qui ont un appareil beaucoup plus ancien bloqué sur iOS 12, il y a iOS 12.5.7, deux mises à jour de sécurité que vous devriez probablement installer plus tôt que tard.

Enfin, watchOS 9.3 est maintenant en ligne et il est livré avec un nouveau cadran de montre, ainsi que des améliorations de performances sans nom et des corrections de bugs. Ceci est disponible via l’application Apple Watch sur l’iPhone.

Source 1 | Source 2