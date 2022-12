Apple lance iOS 16.2 et iPadOS 16.2 avec Freeform et Apple Music Sing à bord

Il y a quelques heures, les dernières versions des systèmes d’exploitation mobiles d’Apple ont commencé à être diffusées sur tous les appareils pris en charge. Nous parlons bien sûr d’iOS 16.2 et d’iPadOS 16.2.

Avec ces versions, Freeform fait ses débuts. Il s’agit d’une nouvelle application conçue pour “le brainstorming créatif et la collaboration”, selon Apple. Il vous permet d’organiser et de présenter visuellement le contenu sur une “toile flexible”, avec des options de partage et de collaboration intégrées. “Une large gamme de fichiers” peut être ajoutée et prévisualisée en ligne sans jamais quitter le tableau. Les tableaux de forme libre sont stockés dans iCloud, ils se synchronisent donc sur tous les appareils.

Forme libre

De plus, Apple Music Sing, la fonctionnalité de karaoké annoncée précédemment, est également intégrée à ces versions. Il existe une nouvelle option qui porte à 23 le nombre total de catégories de données iCloud protégées via un cryptage de bout en bout, y compris la sauvegarde iCloud, les notes et les photos, de nouveaux paramètres vous permettant de masquer le fond d’écran ou les notifications lorsque l’affichage permanent est activé sur iPhone 14 Pro et Pro Max, de nouveaux widgets Sommeil, Médicaments et Activité, et la prise en charge de SharePlay dans Game Center pour les jeux multijoueurs afin que vous puissiez jouer avec les personnes avec lesquelles vous êtes en communication FaceTime.



Apple Musique chanter

Vous obtenez également un tas de corrections de bogues et diverses améliorations, y compris une meilleure recherche dans les messages, des articles de presse dans la météo pertinents pour cet emplacement, les curseurs des participants dans les notes vous permettant de voir des indicateurs en direct lorsque d’autres mettent à jour les notes partagées, AirDrop revenant automatiquement aux contacts uniquement après 10 minutes pour éviter les demandes indésirables de réception de contenu et les optimisations de détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et 14 Pro.

Les iPad bénéficient d’une prise en charge d’affichage externe pour une résolution allant jusqu’à 6K sur l’iPad Pro 12,9″ (5e génération et versions ultérieures), l’iPad Pro 11″ (3e génération et versions ultérieures) et l’iPad Air (5e génération), la possibilité de faire glisser et déposer des fichiers et fenêtres à un écran connecté et à l’arrière, et prise en charge de l’utilisation de jusqu’à quatre applications sur l’écran de l’iPad et quatre sur l’écran externe.

Un problème qui empêchait les gestes multitouch de répondre lors de l’utilisation de la fonction d’accessibilité Zoom a été corrigé, et les notifications de suivi vous alertent désormais si un AirTag séparé de son propriétaire est à proximité et a récemment joué un carillon pour indiquer qu’il se déplace.

Ces mises à jour corrigent également plus de 30 vulnérabilités de sécurité, ce qui rend encore plus important l’installation du nouveau logiciel dès que possible. Étant donné qu’Apple ne procède généralement pas à des déploiements par étapes, iOS 16.2 et iPadOS 16.2 devraient déjà être disponibles pour tous. Si vous n’avez pas encore reçu de notification, vous pouvez rechercher manuellement une mise à jour et son téléchargement devrait commencer immédiatement.

