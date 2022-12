Apple lance iOS 16.2 avec de nouveaux widgets d’écran de verrouillage, une personnalisation de l’affichage toujours activé, etc.

Apple a publié iOS 16.2 pour iPhone, introduisant de nouveaux widgets d’écran de verrouillage du sommeil et des médicaments, la personnalisation de l’affichage Always-On pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, et plus encore.

iOS 16.2 inclut la nouvelle fonctionnalité de protection avancée des données d’Apple qui, lorsqu’elle est activée, donne aux utilisateurs le choix de protéger la grande majorité de leurs données iCloud les plus sensibles avec un chiffrement de bout en bout afin qu’elles ne puissent être déchiffrées que sur leurs appareils de confiance.

Avec la nouvelle mise à jour d’aujourd’hui, Apple introduit une nouvelle option pour masquer le fond d’écran et/ou les notifications lorsque l’affichage Always-On est activé sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, rendant l’écran plus sombre et moins accrocheur lorsque l’affichage Always-On l’affichage est dans un état actif.

Apple Music Sing est également inclus dans la version d’aujourd’hui d’iOS 16.2 – la nouvelle fonctionnalité de type karaoké pour Apple Music avec des voix réglables et des paroles en temps réel, un paramètre AirDrop “Tout le monde pendant 10 minutes”, une prise en charge 5G pour les utilisateurs d’iPhone en Inde et plusieurs corrections de bogues et améliorations.

iOS 16.2 propose une recherche améliorée dans Messages, permettant aux utilisateurs de trouver des photos en fonction de leur contenu, comme un chien, une voiture, une personne ou un texte, des optimisations de détection de collision sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro, un correctif pour un problème qui pourrait causer certains notes à ne pas synchroniser avec iCloud après les mises à jour, et plus encore.

Disponible dès maintenant en direct, la nouvelle mise à jour iOS 16.2 d’Apple pour iPhone peut être téléchargée en ouvrant l’application Paramètres, en appuyant sur Général et en sélectionnant Mise à jour logicielle.