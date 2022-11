Apple lance iOS 16.1.2 avec des améliorations de la détection des collisions et une compatibilité améliorée avec les opérateurs

Apple a publié iOS 16.1.2, apportant des corrections de bogues et des améliorations à l’iPhone, notamment compatibilité améliorée avec les opérateurs sans fil et optimisations de la détection des collisions sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

iOS 16.1.2 est disponible trois semaines après le déploiement d’iOS 16.1.1 par Applequi a apporté des améliorations relativement vagues suite à la sortie d’iOS 16.1 avec des activités en direct pour les applications tierces, la prise en charge de la bibliothèque de photos partagées iCloud, la recharge d’énergie propre aux États-Unis et plus encore en octobre.

Disponible dès maintenant en direct, la nouvelle mise à jour iOS 16.1.2 d’Apple peut être téléchargée en ouvrant l’application Paramètres, en appuyant sur Général et en sélectionnant Mise à jour logicielle.

