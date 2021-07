Apple lance iOS 14.7 avec prise en charge de la batterie MagSafe

Aujourd’hui, Apple a publié iOS 14.7 sur tous les iPhones pris en charge, bien qu’il n’ait pas encore envoyé la mise à jour iPadOS 14.7 correspondante à ses tablettes, ce qui est étrange, car elles sortent généralement ensemble. Quoi qu’il en soit, au moment où vous lisez ceci, la mise à jour iPadOS 14.7 est peut-être déjà en route, mais ce n’était pas le cas au moment de la rédaction.

iOS 14.7 prend en charge la batterie MagSafe que la société a discrètement publiée il y a quelques jours. Ceci est compatible avec les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max.

Le nouveau logiciel introduit également une fonctionnalité Apple Card Family qui vous permet de combiner des limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur Apple Card existant, et donne à l’application Home la possibilité de gérer les minuteries sur le HomePod. De plus, les applications Météo et Cartes obtiennent des informations sur la qualité de l’air pour le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l’Espagne. Enfin, la bibliothèque Podcasts vous permet désormais de choisir de voir toutes les émissions ou uniquement les émissions suivies.

La mise à jour inclut également un tas de corrections de bugs, comme vous vous en doutez, concernant l’option de menu Partager la liste de lecture manquante dans Apple Music, Dolby Atmos et la lecture audio sans perte d’Apple Music s’arrêtant de manière inattendue, un message de service de batterie disparaissant après le redémarrage Modèles d’iPhone 11 et écrans braille affichant des informations non valides lors de la rédaction de messages électroniques.

Ce n’est certainement pas la plus grosse des mises à jour, mais c’est probablement assez bon pour l’installer dès que vous le pouvez. Pour ce faire, accédez simplement à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle sur votre iPhone s’il ne vous a pas déjà demandé de mettre à jour.

La source