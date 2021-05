Apple lance iOS 14.6 avec la prise en charge de la famille de cartes Apple

Apple a publié aujourd’hui la mise à jour iOS 14.6 pour tous les modèles d’iPhone, y compris et plus récents que l’iPhone 6s. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à jour majeure, il inclut quelques des deux nouvelles fonctionnalités annoncées par Apple lors de son événement d’avril.

L’une de ces fonctionnalités est la prise en charge de la famille de cartes Apple. Cette fonctionnalité permet aux familles de créer un groupe de partage familial, ce qui permettra à deux personnes de partager une seule carte Apple, de suivre les achats, de gérer les dépenses et de créer du crédit ensemble. Les parents peuvent également partager leur carte Apple avec leurs enfants avec des limites de dépenses et des contrôles optionnels. Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis.

iOS 14.6 ajoute également la prise en charge des abonnements Apple Podcasts. Cette fonctionnalité permet aux auditeurs de podcast dans 170 pays de s’abonner à des abonnements premium exclusifs Apple Podcasts dans les podcasts, qui incluent une variété d’avantages, tels que l’écoute sans publicité, l’accès à du contenu supplémentaire et un accès anticipé ou exclusif à de nouvelles séries. La liste actuelle des studios et des sociétés de médias qui proposent des abonnements premium comprend Tenderfoot TV, Pushkin Industries, Radiotopia de PRX, QCODE, NPR, le Los Angeles Times, The Athletic, Sony Music Entertainment, etc.

En dehors de ceux-ci, iOS 14.6 ajoute également des modifications liées AirTag et Find My, y compris l’option Lost Mode pour ajouter une adresse e-mail au lieu d’un numéro de téléphone pour AirTag et Find My accessoires, et AirTag affichera le numéro de téléphone partiellement masqué du propriétaire lorsque exploité avec un appareil compatible NFC.

Enfin, les utilisateurs de Voice Control peuvent également déverrouiller leur iPhone pour la première fois après un redémarrage en utilisant uniquement leur voix.

Outre iOS 14.6, Apple a également publié iPadOS 14.6, macOS 11.4, watchOS 7.5, tvOS 14.6 et HomePod OS 14.6.