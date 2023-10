Apple lance discrètement l’iPad (2022) avec eSIM en Chine

Hier, Apple a dévoilé un nouveau crayon moins cher. Et si vous ouvrez le communiqué de presse chinois pour cette annonce et faites défiler jusqu’en bas, vous verrez que la société a également introduit une nouvelle révision de l’iPad d’Apple (2022). C’est uniquement pour la Chine et la mise à niveau n’est vraiment nouvelle que sur ce marché. On comprend pourquoi Cupertino n’a pas voulu en faire toute une histoire.

La nouveauté, c’est que les versions 5G de la tablette prennent désormais en charge l’eSIM. Auparavant, il fallait insérer une carte nano-SIM (et c’est toujours une option), désormais vous pouvez ignorer la carte physique si vous le souhaitez. Notez que ceci n’est disponible que pour les abonnés China Unicom.

Bien entendu, Apple vendait déjà des tablettes iPad (2022) avec eSIM en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et sur d’autres marchés, c’est pourquoi cette annonce ne concerne que la Chine. Le marché local ne propose tout simplement pas beaucoup d’options eSIM et même les iPhones (qui sont uniquement eSIM aux États-Unis) utilisent toujours des cartes SIM physiques.

La version 5G de l’iPad (2022) est disponible sur Apple.com à 4 800 CNY pour une ardoise de 64 Go, contre 3 600 CNY pour la version Wi-Fi uniquement. Le modèle 5G de 256 Go coûte 6 000 CNY.

