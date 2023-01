Apple lance de nouvelles puces M2 Pro et M2 Max dans les MacBook Pro et Mac Mini

Apple a annoncé de nouveaux ajouts à ses puces de la série M, en ajoutant les versions M2 Pro et M2 Max, et en les proposant dans des versions mises à jour des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces et dans le bureau Mac Mini.

Les nouveaux MacBook et Mac Mini partagent le même design que leurs prédécesseurs, et ces nouvelles puces remplacent les puces M1, M1 Pro et M1 Max des versions précédentes.

Dans un communiqué de presse, Apple déclare : « M2 Pro fait évoluer l’architecture de M2 ​​pour fournir un processeur jusqu’à 12 cœurs et jusqu’à 19 cœurs GPU, ainsi que jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée rapide. M2 Max s’appuie sur les capacités de M2 ​​Pro, y compris un GPU jusqu’à 38 cœurs, le double de la bande passante de la mémoire unifiée et jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée.”



MacBook Pro ajoute M2 Pro/Max

Les ordinateurs portables MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont sortis en octobre 2021 et ont amorcé un virage vers une conception plus structurée et carrée avec un couvercle plat et des coins pointus, plutôt que les couvercles légèrement inclinés des MacBook précédents. Ces modèles manquaient également de l’interface de la barre tactile des ordinateurs portables MacBook Pro précédents, et cette fonctionnalité ne reste que sur le MacBook Pro 13 pouces 2022 M2, qui conserve également l’aspect et la convivialité plus anciens (pour l’instant).

Le plus grand changement, outre la génération de puces, est l’affirmation d’Apple d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 22 heures, ce qui, selon la société, est “la plus longue autonomie de batterie jamais vue sur un Mac”.

Mac Mini reçoit sa première mise à jour depuis 2020

Les Mac Mini a été mis à jour pour la dernière fois en 2020, lorsqu’il a ajouté la puce M1, s’éloignant d’Intel. La nouvelle version propose à la fois les puces M2 et M2 Pro.

Apple indique que le nouveau Mac mini avec M2 et M2 Pro et le MacBook Pro avec sont disponibles à la commande aujourd’hui, le 17 janvier, et commenceront à arriver chez les clients le 24 janvier.

Et non, malgré certaines rumeurs récentes, pas encore d’écran tactile.

