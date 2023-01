Apple lance de nouvelles livraisons de M2 ​​Mac mini et des ramassages en magasin à travers l’Amérique du Nord

Comme il l’a fait plus tôt aujourd’hui au Moyen-Orient et en EuropeApple a commencé les livraisons des nouveaux Mac mini M2 et M2 Pro, les clients pouvant acheter les machines en magasin à partir d’aujourd’hui dans toute l’Amérique du Nord.

Le nouveau Mac mini avec M2 et M2 Pro offre des performances plus rapides que la génération précédenteoffrant une mémoire plus unifiée et une connectivité avancée, y compris la prise en charge de jusqu’à deux écrans sur le modèle M2 et jusqu’à trois écrans sur le modèle M2 Pro.

Apple a annoncé le nouveau Mac mini la semaine dernière, disponible avec les puces M2 et les nouvelles puces M2 Pro. Par rapport au Mac mini de la génération précédente, les puces M2 et M2 Pro apportent un CPU et un GPU de nouvelle génération plus rapides, une bande passante mémoire beaucoup plus élevée et un moteur multimédia plus puissant pour Mac miniavec le modèle M2 doté d’un processeur à 8 cœurs avec quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs à haut rendement, ainsi qu’un GPU à 10 cœurs.