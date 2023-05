Apple lance de nouvelles fonctionnalités de découverte de concerts sur Apple Maps et Apple Music

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement de nouvelles fonctionnalités de découverte de concerts dans Apple Maps et Apple Music, ajoutant plus de 40 nouveaux guides, chacun organisé par les éditeurs Apple Music, mettant en évidence les meilleurs lieux pour découvrir la musique en direct à travers le monde, et un nouvel espace Set Lists dans l’application Musique, permettant aux fans d’écouter les setlists d’une sélection de grandes tournées.

Apple Music Guides sera déployé à partir d’aujourd’hui sur Maps. Les villes présentées incluent Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York et San Francisco en Amérique du Nord; Berlin, Londres, Paris et Vienne en Europe ; Tokyo, Melbourne et Sydney dans la région Asie-Pacifique ; et Mexico en Amérique latine.

Les nouveaux Apple Music Guides permettront également aux fans de parcourir les spectacles à venir des salles directement à partir de Maps via le module de découverte de concerts de Shazam.

Les Set Lists d’Apple Music sont disponibles à partir d’aujourd’hui pour certaines grandes tournées.