Apple lance de nouvelles clés de vérification et de sécurité de la clé de contact iMessage pour l’identifiant Apple

Apple a annoncé que en plus de sa nouvelle extension de chiffrement de bout en bout Advanced Data Protection pour presque toutes les catégories de données iCloudla nouvelle vérification de la clé de contact iMessage et les clés de sécurité pour l’identifiant Apple seront disponibles plus tard cette année, permettant aux utilisateurs de vérifier qu’ils communiquent uniquement avec qui ils ont l’intention via iMessage, et offrant la possibilité d’exiger une clé de sécurité physique pour se connecter à leur Compte d’identification Apple.

Avec iMessage Contact Key Verification, les “utilisateurs confrontés à des menaces numériques extraordinaires” – tels que les journalistes, les militants des droits de l’homme et les membres du gouvernement – peuvent choisir de vérifier davantage qu’ils ne communiquent qu’avec les personnes qu’ils souhaitent.

Les conversations entre les utilisateurs qui ont activé la vérification de la clé de contact iMessage recevront des alertes automatiques si un adversaire exceptionnellement avancé, tel qu’un attaquant parrainé par l’État, réussissait à pénétrer dans les serveurs cloud et à insérer son propre appareil pour écouter ces communications cryptées. Et pour une sécurité encore plus élevée, les utilisateurs d’iMessage Contact Key Verification peuvent comparer un code de vérification de contact en personne, sur FaceTime ou via un autre appel sécurisé.

Avec les clés de sécurité, les utilisateurs auront le choix d’utiliser des clés de sécurité matérielles tierces pour améliorer la protection de leur identifiant Apple. Cette fonctionnalité est conçue pour les utilisateurs qui, souvent en raison de leur profil public, font face à des menaces concertées sur leurs comptes en ligne, tels que des célébrités, des journalistes et des membres du gouvernement.

Apple annonce un chiffrement de bout en bout pour iCloud Backup, Notes, Photos, etc. https://t.co/D9LCbWeCYq par @TomSykes pic.twitter.com/x2b5poROMO – theapplepost.com (@theapplepost) 7 décembre 2022

Pour les utilisateurs qui s’inscrivent, les clés de sécurité renforcent l’authentification à deux facteurs d’Apple en exigeant une clé de sécurité matérielle comme l’un des deux facteurs. Cela pousse l’authentification à deux facteurs d’Apple plus loin, empêchant même un attaquant avancé d’obtenir le deuxième facteur d’un utilisateur dans une escroquerie par hameçonnage.

La vérification de la clé de contact iMessage et les clés de sécurité pour l’identifiant Apple seront disponibles dans le monde entier au début de 2023.