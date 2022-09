Apple lance de nouveaux étuis pour la série iPhone 14

Apple a dévoilé la série iPhone 14 hier soir et avec eux vient un nouvel ensemble d’accessoires. Bien que les nouveaux modèles ressemblent à peu près à la génération 2021, les dimensions ne sont pas exactement les mêmes, donc la compatibilité avec les anciens boîtiers n’est pas garantie. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas beaucoup d’innovation en matière de cas.

Il existe trois styles : étui transparent, étui en silicone et étui en cuir, tous trois compatibles avec MagSafe. Voici quelques options de l’Apple Store :











Coques iPhone 14











Coques iPhone 14 Plus











Coques iPhone 14 Pro











Coques iPhone 14 Pro Max

Il s’agissait des cas officiels de première partie, mais Apple.com propose également des cas OtterBox :

















Coques OtterBox pour la série Apple iPhone 14

Les étuis en cuir MagSafe, la batterie MagSafe et les chargeurs MagSafe sont les mêmes qu’avant. Il convient de souligner que les nouveaux AirPods Pro peuvent également être chargés avec des chargeurs Apple Watch, ainsi qu’avec des chargeurs MagSafe et Qi (et avec un câble Lightning, bien sûr).

