Apple lance de nouveaux étuis MagSafe pour iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Apple a publié sa gamme officielle d’étuis MagSafe pour les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max récemment annoncés, avec la gamme d’accessoires comprenant de nouvelles couleurs pour les étuis en cuir et en silicone d’Apple, qui sont disponibles à la commande maintenant avant le début des précommandes pour trois des quatre nouveaux appareils le vendredi 12 septembre.

La nouvelle gamme d’étuis en silicone MagSafe d’Apple comprend les couleurs suivantes : lilas, minuit, craie rose rouge, bleu orage, sureau, succulent et soleil.

La gamme d’étuis MagSafe en cuir haut de gamme comprend les couleurs de cuir européennes suivantes : vert forêt, minuit, encre, orange et ombre.

Comme prévu, les propriétaires de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max de la génération précédente ne pourront pas réutiliser leurs accessoires iPhone existants sur les nouveaux appareils d’Apple..

Le problème d’incompatibilité entre les accessoires iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max existants et les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max récemment annoncés est en grande partie dû à la découpe accrue de la caméra arrière sur les derniers modèles, dont la taille a augmenté par rapport à la génération précédente. pour loger le matériel de caméra amélioré des deux nouveaux appareils.