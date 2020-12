Apple Inc a dévoilé mardi son nouvel AirPods Max, un ensemble d’écouteurs supra-auriculaires sans fil à 549 $ chacun, plus cher que certains de ses autres produits populaires pour téléphones et tablettes, dans une mesure susceptible de stimuler les ventes au cours de la période des vacances de décembre.

Les nouveaux AirPod, qui auront jusqu’à 20 heures d’autonomie, seront expédiés à partir de mardi prochain, a déclaré Apple.

Étant donné que les écouteurs intra-auriculaires créent un joint autour de l’oreille, ils sont capables de fournir une qualité audio supérieure à celle des appareils intra-auriculaires et restent le facteur de forme standard dans les studios professionnels. Le modèle AirPods Max sera en concurrence avec des écouteurs haut de gamme tels que les 700 unités de réduction de bruit de Bose, qui se vendent 340 $ avec des rabais de vacances.

À 549 $, les écouteurs AirPods Max sont plus chers que les modèles d’entrée de gamme iPhone, iPad et Watch d’Apple. La société a également déclaré mardi que les prix de son modèle de base, des AirPods intra-auriculaires et des AirPods Pro, resteraient les mêmes à 159 $ et 249 $, respectivement.

La société a déclaré que les AirPods Max contiennent neuf microphones et deux de ses puces H1, le processeur audio conçu sur mesure par Apple. Les microphones aident à réduire le bruit du vent lors des appels téléphoniques, offrent une suppression du bruit et ajustent également les niveaux audio en temps réel à l’aide de microphones à l’intérieur des oreillettes.

Les résultats du dernier trimestre de la société ont montré une augmentation des ventes de son unité d’accessoires, même si les revenus de ses iPhones phares ont chuté de 20,7%, la plus forte baisse trimestrielle en deux ans. Pour l’exercice 2020 de la société, les ventes d’accessoires ont augmenté de 16% à 53,8 milliards de dollars, tandis que les ventes d’iPhone ont diminué de 3% à 137,8 milliards de dollars.

Apple avait lancé sa dernière gamme d’iPhone avec une connectivité 5G plus rapide en octobre, un mois plus tard que sa version habituelle de septembre, en raison de retards liés à la pandémie.

La société a également déclaré qu’Apple Fitness +, son service d’abonnement de fitness à 10 $ par mois, sera lancé le 14 décembre. Les actions de Pelton Interactive Inc, qui propose également des cours de fitness virtuels, étaient en baisse de 2% en avant-marché.