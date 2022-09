Apple lance Adventure Watch et de nouvelles fonctionnalités de sécurité – Kelowna Capital News

Le 7 septembre, Apple a organisé le plus grand lancement de produit de l’année par l’entreprise. Reuters rapporte que le lancement de cette année s’est principalement concentré sur les mises à niveau de sécurité et une nouvelle montre d’aventure. Apple s’est penché sur des fonctionnalités de sécurité qui incluent la capacité de détecter un accident de voiture ou d’appeler un sauvetage depuis une montagne éloignée. Les fonctionnalités sont destinées à offrir aux utilisateurs la possibilité de poursuivre l’excitation et l’aventure avec leur téléphone agissant comme un filet de sécurité. “En fin de compte, l’accent accru mis sur la sécurité – la sécurité en tant que service – est super intéressant en tant que proposition de valeur”, a déclaré Ben Bajarin, responsable des technologies grand public chez Creative Strategies, via Reuters.

La nouvelle “fonction SOS d’urgence via satellite” permet aux utilisateurs d’établir une connexion avec un satellite pour envoyer des messages à partir d’emplacements distants. Les mises à niveau mineures incluent des ajustements aux caméras et à la durée de vie de la batterie, tandis que la gamme iPhone Pro dispose d’une puce de processeur récemment mise à niveau. L’Apple Watch Ultra serait la “montre la plus robuste et la plus performante de l’entreprise”. Selon Apple, la montre est destinée aux personnes intéressées par les aventures en plein air, les sports nautiques et l’entraînement d’endurance. L’Ultra offre 60 heures d’autonomie, une boussole et une nouvelle application Oceanic Plus pour la plongée sous-marine

