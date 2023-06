Apple, la fille de Gwyneth Paltrow, porte la robe des Oscars 2002 de maman – Hollywood Life

Crédit d’image : Hahn Lionel/ABACA/David Fisher/Shutterstock

Gwyneth Paltrow a certains des moments de mode les plus emblématiques de tous les temps, ce qui signifie qu’elle a l’un des meilleurs placards pour emprunter des vêtements. Sa fille Pomme Martin aime clairement tirer le meilleur parti de la garde-robe élégante de sa mère. L’actrice oscarisée, âgée de 50 ans, a révélé que sa fille de 19 ans faisait effectivement une descente dans son placard de temps en temps, en publiant une photo, que vous pouvez voir ici, d’elle essayant sa robe Alexander McQueen des Oscars 2002. sur son histoire Instagram le jeudi 15 juin.

Gwyneth a partagé la photo en réponse à un fan demandant si sa fille « portait jamais[s] n’importe quel [her] archives de la mode », lors d’un Q&A. En un clin d’œil, Apple a modélisé la robe à l’intérieur de ce qui semblait être un dressing. Elle ressemblait tellement à sa mère dans la jupe noire avec un haut gris à lacets. Elle a également accessoirisé avec quelques bracelets et un collier.

Outre Apple, Gwyneth a également partagé une photo de son fils cadet Moïse Martin, 17, quand un fan a demandé « pourquoi Moïse est-il si beau » en espagnol. Elle a répondu en espagnol en écrivant « Et encore plus à l’intérieur » avec une photo de lui au volant d’une voiture.

Le Shakespeare amoureux l’actrice partage ses deux enfants avec son ex-mari Chris Martin, 46 ans, de Coldplay. Le couple s’est marié de 2003 à 2016. Gwyneth a épousé son deuxième mari Brad Falchuk, 52, en 2018. Alors que le fondateur de Goop et le leader de Coldplay se sont séparés il y a de nombreuses années, il est clair qu’ils restent proches et de bons coparents. Elle lui a rendu un hommage affectueux en appelant le chanteur « le père et l’ami le plus doux » en mars.

En plus de modeler l’ancienne robe de sa mère, Apple s’est également jointe à une vidéo après que sa mère soit apparue sur le podcast Appelle son papa, et a parlé de détails intimes sur certaines de ses relations passées avec quelques acteurs chauds comme Ben Affleck et Brad Pitt. Après la fin de l’épisode, Apple a filmé une vidéo d’elle-même se couvrant les oreilles, montrant qu’elle ne voulait pas connaître certaines de ces parties de la vie de sa mère.

