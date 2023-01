Apple, la fille de Gwyneth Paltrow, a craché le portrait de sa mère lors des débuts de la Fashion Week de Paris

La fille de Gwyneth Paltrow, Apple Martin, est un mini-moi de sa magnifique mère.

La fabuleuse jeune fille de 18 ans est sortie pour la Fashion Week de Paris, faisant ses débuts au premier rang du défilé Chanel Haute Couture Printemps Été 2023 mardi.

GWYNETH PALTROW RAPPELLE LA VIE NOCTURNE DES ANNÉES 90 AVANT LES MÉDIAS SOCIAUX: “VOUS POUVEZ FAIRE DE LA COCAÏNE ET NE PAS VOUS FAIRE PRENDRE”

La fille sosie du fondateur de Goop a eu un moment de mode saisissant, portant une tenue Chanel en deux pièces, qui comprenait une combinaison jupe et veste en tweed noir et blanc avec un haut noir en dessous. Elle a stylisé son look avec un sac à bandoulière Chanel et des mocassins noirs.

Sa coiffure était étonnamment similaire à celle de sa mère, séparée au milieu avec ses mèches blondes coulant sur ses épaules. Elle a également opté pour un look glamour audacieux avec un eye-liner noir épais et un rouge à lèvres mat.

GWYNETH PALTROW POSE NUE ET PEINTE EN OR POUR SON 50E ANNIVERSAIRE : « LE VIEILLISSEMENT EST EN RÉALITÉ UNE BELLE CHOSE »

Martin était assise au premier rang de l’événement avec ses amis célèbres – l’auteur-compositeur-interprète belge Angèle, la star de “Stranger Things” Sadie Sink et l’actrice de “Bohemian Rhapsody” Lucy Boynton.

Bien que Paltrow n’était pas présent pour les festivités de la mode, Boynton a travaillé avec l’actrice primée dans le passé sur la série comique dramatique “The Politician”.

La star de “Shakespeare in Love” est mariée au réalisateur Brad Falchuk et partage 2 enfants avec son ex-mari Chris Martin, Apple et son fils de 16 ans, Moses. Le couple a divorcé en 2016.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’actrice hollywoodienne a récemment expliqué comment elle s’adaptait au fait que sa fille n’était pas aussi souvent à la maison, alors qu’elle commençait sa carrière universitaire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“” Je ne le gère pas très bien. C’est un énorme changement parce qu’Apple est vraiment hilarante et qu’elle est très présente “, a-t-elle déclaré dans” The Late Late Show “.

“Alors, quand nous sommes autour de la table du dîner et que quelqu’un dit à Moïse” qu’est-ce que ça fait avec ta sœur qui n’est pas à la maison? Et il est comme “silencieux””, a noté Paltrow avec émotion.