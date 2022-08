Apple, je demande gentiment – Veuillez nous donner ces fonctionnalités de l’iPhone 14

Il est indéniable que le iPhone 13 et 13 Pro se présenter comme deux des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter en 2022. Ils offrent un mélange brillant de performances globales impressionnantes avec des compétences de caméra qui peuvent rivaliser avec les caméras professionnelles. Mais des rumeurs circulent selon lesquelles Apple iPhone 14 et iPhone 14 Pro arrivent bientôt et nous nous attendons à une série d’améliorations, avec d’éventuelles conception et mises à jour de la caméra (peut-être même une caméra selfie améliorée).

Nous nous attendons à ce que le prochain iPhone d’Apple soit annoncé en septembre – voici tout ce que vous devez savoir sur sa rumeur date de sortie, le prix et nouveau design – il est donc peut-être encore temps pour Apple de lire ma liste de souhaits et de s’assurer qu’elle coche tout. Parce que c’est comme ça que ça marche, non ?

Sans ordre particulier, voici mes meilleurs espoirs pour l’iPhone 14.

Pas d’encoche sur l’iPhone 14

L’encoche. Il faut que ça parte. Oui, il a atteint son objectif, abritant comme il le fait la caméra frontale et les différents scanners pour vous permettre de déverrouiller votre téléphone simplement en le regardant. Et tandis que le l’encoche est devenue légèrement plus petite sur l’iPhone 13, c’est toujours un gros morceau d’écran qui est coupé. Il est donc temps de trouver une meilleure solution qui permette à cet écran de vraiment briller.

Peut-être qu’Apple pourrait perfectionner les caméras sous-écran qui sont là mais essentiellement invisibles. Nous avons déjà vu cela sur les téléphones de ZTE et Vivo, mais la technologie est loin d’être parfaite. Ensuite, il y a les étranges caméras selfie pop-up vues sur certains téléphones Oppo qui surgissent du bord supérieur, gardant l’affichage ininterrompu.

Sarah Tew / Crumpe



Je ferais même un compromis avec une simple solution de perforation, en remplissant l’avant avec l’écran mais en faisant juste quelques petits trous moins gênants pour que les caméras puissent regarder à travers.

Lire la suite: L’iPhone 14 pourrait tuer l’encoche, mais uniquement pour les pro

Scanner d’empreintes digitales à l’écran ainsi que Face ID

En parlant de choses cachées dans l’écran, plaçons également un scanner d’empreintes digitales en dessous. Le Face ID d’Apple fonctionne bien pour la plupart, ou du moins avant que la pandémie ne frappe. Le port de masques en public est un phénomène beaucoup plus courant qu’il ne l’était avant la pandémie et avant la publication de iOS 15.4 en mars, le déverrouillage du visage ne fonctionnait tout simplement pas sans s’associer également à une Apple Watch. Bien que vous puissiez maintenant déverrouiller votre iPhone en portant un masque grâce à la mise à jour iOS, je pense qu’Apple devrait toujours ramener la numérisation des empreintes digitales.

Andrew Lanxon/Crumpe



La technologie de numérisation à l’écran est désormais courante, les téléphones abordables de OnePlus cachant de manière invisible les scanners dans l’écran de leurs téléphones et je trouve qu’ils fonctionnent à peu près aussi bien que les scanners physiques qui se trouvaient autrefois à l’arrière ou sur le côté du téléphone. Ce n’est pas un pas en arrière d’installer cette technologie — ce serait simplement reconnaître que le monde a peut-être besoin d’une solution différente de ce que nous avions auparavant — ce qui peut être dit de tant de choses.

Un zoom plus grand et un capteur plus grand pour l’appareil photo de l’iPhone 14

L’appareil photo de l’iPhone 13 Pro est superbe, prenant de belles images à la lumière du jour et capturant des photos lumineuses et nettes au milieu de la nuit. C’est l’un des meilleurs appareils photo que vous pouvez trouver sur un téléphone, mais je suis photographedonc naturellement je vais exiger plus.

La principale chose que je veux ici est un zoom plus grand. Oui, Apple a augmenté le niveau de zoom à 3x avec le iPhone 13 Promais cela fait encore pâle figure face au Samsung Galaxy S22 Ultraest un énorme zoom 10x. Les zooms sont de superbes outils pour trouver des compositions intéressantes dans votre environnement, pour se rapprocher de ces détails qui seraient tout simplement perdus si vous preniez votre photo avec un objectif grand angle. Même le zoom 4x sur le nouveau Google Pixel 6 Pro était assez d’un saut pour permettre plus d’images de style téléobjectif.

Patrick Hollande/Crumpe



Mais pendant que nous sommes devant la caméra, je suis toujours désireux de voir des améliorations globales de la qualité. Alors appliquons également un capteur d’image encore plus grand – peut-être une taille de 1 pouce comme nous l’avons vu sur le récent Xperia Pro I de Sony, ou diable, allons-y APS-C ou plein format, si nous rêvons. Plus le capteur est grand, meilleure est la qualité globale de l’image et avec chaque génération de mise à niveau de l’appareil photo, moins j’ai besoin d’emporter mon appareil photo avec moi.

Peut-être qu’avec l’iPhone 14, je peux simplement vendre mon reflex numérique et photographier uniquement sur mon téléphone.

Andrew Lanxon/Crumpe



Chargement USB-C pour remplacer Lightning

Apple a adopté l’USB-C pour presque tous ses produits, des iPad aux MacBook en passant par les AirPod. L’iPhone utilise toujours l’ancien port Lightning d’Apple, ce qui en fait le seul appareil sur mon bureau dont j’ai besoin pour trouver un câble différent lorsque je veux le charger. Tous mes téléphones d’examen Android, mes tablettes et même ma souris et mon clavier se branchent sur mes câbles d’alimentation USB-C et l’iPhone semble donc quelque peu obsolète.

Mais Apple a toujours eu ses propres modes de recharge. Quand tout le monde utilisait Micro-USB, Apple avait ça connecteur massif à 32 broches vu pour la première fois sur l’iPod et c’était pénible aussi. Donc, s’attendre à ce qu’Apple s’aligne sur le reste de l’industrie semble aussi probable que de demander aux girafes d’essayer peut-être d’avoir des cous plus courts comme le reste d’entre nous, d’accord ? Vous aussi, les cygnes. Les ânes, vous allez bien, vous en avez assez.

Mais ce que je ne veux pas, c’est qu’Apple supprime entièrement le port, ce qui a été dit lors du lancement de la charge MagSafe. Parce qu’alors, j’ai toujours besoin d’un câble de charge dédié. De plus, MagSafe se charge plus lentement que le câble Lightning et ne prend actuellement pas en charge le transfert de données. Vous voyez, ça ne marcherait pas. C’est donc USB-C. Merci. En attendant, je peux au moins utiliser n’importe quel Câble USB-C vers Lightning pour obtenir au moins la moitié de la commodité que je recherche.

Andrew Lanxon/Crumpe



Un iPhone 14 pliable

Les téléphones pliables ont été la plus grande révolution de conception physique que nous ayons vue dans les téléphones depuis l’avènement du smartphone. Mais ils ne se sont pas vraiment propagés – peut-être à cause de leurs prix élevés, mais aussi peut-être parce qu’ils n’offrent tout simplement pas de raison convaincante d’utiliser ce pli.

Mais Apple a fait ses preuves en prenant une innovation existante et en trouvant un moyen de la faire fonctionner suffisamment bien pour avoir un impact sur nos vies. Apple n’a pas inventé les tablettes, mais l’iPad a été le premier à montrer à quel point elles peuvent être utiles, et maintenant c’est la seule tablette qui compte. Et j’aime les téléphones pliables. Ils sont amusants et permettent à un grand écran idéal pour les vidéos et l’édition de photos de se plier en deux et d’être beaucoup plus convivial.

J’aimerais donc voir la vision d’Apple sur ce genre d’appareil et voir ce que son équipe ferait avec un produit à mi-chemin entre un iPhone et un iPad. Peut-être pas comme le seulement téléphone qu’il lance, mais peut-être en tant que téléphone supplémentaire, appelé l’iPhone 14 Fold qui se trouve au-dessus de l’iPhone 14 Pro. Et bien qu’il n’y ait que quelques rumeurs d’iPhone pliable pour suggérer que cela ne sera jamais une chose réelle, je mettrais beaucoup d’argent sur un concept de téléphone pliable Apple qui fonctionne quelque part en ce moment au fond de ses laboratoires de recherche sur ce campus de vaisseau spatial.

Andrew Lanxon/Crumpe



Mais ce sont mes cinq principales choses que j’aimerais voir de l’iPhone 14. Certaines d’entre elles sont plus crédibles que d’autres, mais qui sait ce que les rumeurs indiqueront au cours des prochains mois.

Pour en savoir plus, consultez tous les rumeurs sur l’iPhone 14 nous avons entendu jusqu’à présent, y compris sa date de sortie et son prix. Vous pouvez également consulter les meilleures fonctionnalités de iOS 15.5. De plus, nous décomposons le meilleurs iPhones que vous pouvez acheter en ce moment.