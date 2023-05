Apple iPhone 16 Pro aura un écran plus grand, une caméra périscope : Kuo

Ming-Chi Kuo, un célèbre Pomme analyste, a déclaré dans un article de blog mardi qu’il prédit qu’un écran plus grand et une caméra périscope seront les caractéristiques de l’iPhone 16 Pro.

Kuo a déclaré que l’écran de l’iPhone 16 Pro sera « légèrement plus grand » que les écrans de l’iPhone 14 Pro actuel et du prochain iPhone 15 Pro. Il a déclaré que la plus grande taille laissera suffisamment d’espace pour équiper l’appareil d’une caméra périscope. Les modèles d’iPhone 16 sont attendus en 2024.

Une caméra périscope offre des capacités de zoom améliorées, et Kuo a déclaré qu’il s’attend à ce que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max encore plus grand les aient. Il dit en mars qu’il s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro Max de cette année, le plus grand et le plus cher de la gamme à venir d’Apple, ait également un appareil photo périscope.

Les caméras Periscope ont été utilisées par Google et Samsung, entre autres fabricants d’Android, mais n’ont pas encore été transformées en iPhone.

Les commentaires de Kuo font écho à un autre analyste de l’industrie, Ross Young, qui a dit que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max auront des écrans plus grands. Dans un tweet la semaine dernière, Young a écrit qu’il « entendait parler de nouvelles tailles sur les modèles Pro ».

Lorsqu’un autre utilisateur a deviné que l’iPhone 16 Pro passerait de 6,1 à 6,4 pouces et que l’iPhone 16 Pro Max passerait de 6,7 à 6,9 pouces, Young a répondu « proche ».

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.