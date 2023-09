Apple iPhone 15 sera mis en vente en Inde aujourd’hui : vérifiez les détails

La très attendue série iPhone 15 d’Apple sera mise en vente en Inde et dans d’autres pays le vendredi 22 septembre. Les téléphones sont disponibles en précommande dans plusieurs pays depuis un peu moins d’une semaine, mais vendredi, les consommateurs pourront acheter la dernière édition. du produit phare d’Apple. Les nouveaux modèles d’iPhone 15 seront disponibles en magasin à partir de 8 heures du matin, ainsi que sur Le site d’Apple Vendredi.

La série Apple iPhone 15 a été mise en précommande en Inde, ainsi que dans 40 autres pays, le 15 septembre. À partir d’aujourd’hui, la société commencera également à expédier les précommandes.

La vente des nouveaux iPhones débutera aujourd’hui dans plus de 40 pays, mais les utilisateurs de Macao, de Malaisie, de Turquie, du Vietnam et de 17 autres pays et régions devront attendre le 29 septembre pour mettre la main sur le nouvel appareil.

iPhone 15 : prix et fonctionnalités

Notamment, Apple a présenté quatre versions de l’iPhone 15, dont l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, lors de son récent événement Wonderlust. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en trois capacités de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Ils sont disponibles en cinq couleurs : rose, jaune, vert, bleu et noir.

Avec 128 Go de stockage de base, l’iPhone 15 coûtera 79 900 ₹, tandis que le prix de l’iPhone 15 Plus est de 89 900 ₹. Le coût de l’iPhone 15 Pro (128 Go) commence à 1 34 900 ₹ et si l’iPhone 15 Pro Max avec 256 Go coûtera 1 59 900 ₹.

La société a également lancé la dernière série Apple Watch et les AirPods Pro avec fonctionnalité USB-C lors de son événement du 12 septembre.

Le coût de l’Apple Watch Series 9 commence à 41 900 ₹, tandis que l’Apple Watch SE (2e génération) coûtera 29 900 ₹.

Apple propose également des réductions sur ses boutiques en ligne et hors ligne.

Cette année, Apple a également ouvert ses deux premiers magasins de détail exclusifs en Inde, à Mumbai et à Delhi. Un Apple Store vise à offrir une expérience de premier ordre aux clients en fonctionnant comme un guichet unique pour la vente de produits, de services et d’accessoires.