Apple iPhone 15 Pro Max se classe 2e dans le classement DxOMark

L’Apple iPhone 15 Pro Max a réussi le test de l’appareil photo de DxOMark avec brio – se classant à la deuxième place du classement général et huit places au-dessus de son prédécesseur.

DxOMark a été impressionné par la luminosité et le contraste des photos, l’exposition précise, même lors des photos de nuit, et les excellents tons chair. L’iPhone 15 Pro Max est classé meilleur pour l’exposition photo, la couleur et la texture, ainsi que pour le bokeh, et est le meilleur téléphone pour la vidéo, selon le rapport de DxO.

Le seul appareil devant lui est le Huawei P60 Pro.

Là où le test de DxOMark a montré des lacunes, ce sont les performances en basse lumière, où l’iPhone était plus bruyant que certains de ses pairs, et dans la plage dynamique légèrement limitée dans les scènes extérieures difficiles.

Nous ferons notre propre test détaillé de toutes les caméras de l’iPhone 15 Pro Max dans notre revue complète. Restez à l’écoute!

