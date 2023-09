Apple iPhone 15 Pro Max en cours d’examen

Les iPhones sont maintenant expédiés et notre iPhone 15 Pro Max est également arrivé ! Voici donc un déballage alors que nous commençons à examiner cette bête technologique. Le câble USB à l’intérieur de la boîte de votre téléphone est rarement une nouveauté, mais dans ce cas, c’est le cas – le câble USB-C tressé est le premier à être livré avec n’importe quel iPhone et il est parfaitement compatible avec n’importe quel appareil USB-C – le progrès est là !

Heureusement pour nous, nous avons obtenu le Natural Titanium, qui a l’air aussi unique qu’un téléphone peut le faire de nos jours. Apple dit que la fabrication prend 14 heures et que c’est un joli mélange d’argent et de cuivre clair. Il a également une apparence et une sensation différentes des iPhone Pro brillants et tranchants du passé. Il est plus doux au toucher mais plus important encore, il est également sensiblement plus léger.

Le cadre du téléphone a une finition discrète, presque mate. Le nouveau port USB-C est presque identique à l’ancien. En revanche, le nouveau bouton Action, qui remplace le commutateur mute, est sensiblement différent. C’est un petit bouton tactile, mais sur le gros Pro Max, il semble un peu haut. Il n’est pas au bon endroit pour être confortable comme obturateur pour l’appareil photo.









Le coloris titane naturel est unique

D’emblée, l’iPhone 15 Pro Max ne se distingue pas de l’ancien, mis à part le cadre en titane. La taille de l’écran et les spécifications sont identiques, mais celles-ci étaient déjà parmi les meilleures.

Nous travaillons dur pour vous proposer le test complet de l’iPhone 15 Pro Max et nous sommes heureux de vous annoncer qu’il arrive cette semaine !