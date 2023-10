Apple iPhone 15 Pro Max contre Apple iPhone 14 Pro Max

Aujourd’hui, nous allons opposer le nouvel iPhone 15 Pro Max au modèle précédent – ​​l’iPhone 14 Pro Max. On se souviendra du nouvel iPhone pour le passage à un port USB-C et sa nouvelle caméra périscope, mais si vous ne vous souciez pas de ces choses, le 14 Pro Max sonne toujours comme un excellent appareil.

Apple ne vous vend peut-être pas directement l’iPhone 14 Pro Max d’un an, mais il est toujours disponible chez divers détaillants, vous vous demandez donc peut-être si vous pouvez économiser de l’argent et obtenir celui-ci à la place. Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit ! Découvrons-le!

Commençons par comparer les fiches techniques complètes ici.

Comparaison des tailles

L’iPhone 15 Pro Max est un poil plus court et plus étroit que le 14 Pro Max en raison des cadres d’écran plus fins. Mais la différence bien plus grande est qu’il est presque 20 g plus léger grâce à la nouvelle construction. Le cadre en titane est plus léger que l’acier inoxydable utilisé sur le 14 Pro Max. Les bords du cadre sont également plus arrondis et grâce à ces changements, le nouveau 15 Pro Max semble beaucoup plus léger et moins volumineux que l’ancien modèle.

A part ça, les deux iPhones ont des designs identiques. Ils proposent tous deux des cadres plats et des côtés en verre plat avec un boîtier de caméra particulièrement énorme. Les modèles en titane ont des peintures moins attrayantes (de type monochrome), tandis que le 14 Pro Max peut être acheté en violet, argent, or ou noir.

Les iPhones sont commercialisés pour leur écran en verre céramique, développé en collaboration avec Corning. Les deux appareils l’ont ainsi que des panneaux Gorilla Glass identiques à l’arrière.

Les deux téléphones sont classés IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, conçus pour survivre à 6 m de profondeur.

Les derniers tests montrent que le 14 Pro Max et le 15 Pro Max ont des panneaux de verre tout aussi résistants, réfutant les affirmations selon lesquelles le 15 Pro Max serait plus faible. Bien sûr, c’est toujours par pur hasard que l’on tombe, enfin, mieux, par terre.







Esthétiquement, les deux produits phares sont incroyablement beaux, même si le corps plus léger constitue une amélioration bienvenue.

Comparaison d’affichage

Les deux iPhones semblent avoir des OLED identiques – et ils sont certainement parmi les meilleurs du marché à l’heure actuelle.

L’iPhone 15 Pro Max a l’écran le plus lumineux, mais il bat un tout petit peu le 14 Pro Max – 1 787 nits contre 1 760 nits en mode automatique et 846 nits contre 828 nits avec commande manuelle.

Les deux écrans offrent un calibrage des couleurs incroyablement précis.

Les deux iPhones offrent des taux de rafraîchissement adaptatifs soi-disant impressionnants, mais comme Apple n’est pas transparent dans sa mise en œuvre, nous devons nous fier uniquement aux chiffres annoncés.

Enfin, les iPhones prennent en charge le streaming HDR10+ et Dolby Vision.

Vie de la batterie

L’iPhone 15 Pro Max est alimenté par une batterie de 4 441 mAh, tandis que l’iPhone 14 Pro Max dispose d’une cellule légèrement plus petite de 4 323 mAh.

Comme on pouvait s’y attendre, les deux iPhones offrent des scores d’autonomie de batterie identiques. L’iPhone 15 Pro Max a obtenu une endurance totale de 118 heures, tandis que le 14 Pro Max – 121 heures.

La navigation Web et la lecture vidéo sont identiques, mais le 14 Pro Max offre un temps de conversation légèrement meilleur.

Vitesse de charge

Les iPhone 15 Pro Max et 14 Pro Max sont officiellement conçus pour une charge filaire rapide de 20 W, bien que dans certains cas, il est rapporté qu’ils atteignent un maximum de 27 W. La charge sans fil peut atteindre 15 W via les chargeurs MagSafe.

Avoir des batteries et des capacités de charge similaires signifie des performances de charge presque identiques, ce qui est décevant mais est censé contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie.

Il n’y a pas de recharge sans fil inversée sur les deux modèles.

Test de haut-parleur

L’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max disposent tous deux de configurations de haut-parleurs stéréo hybrides avec un haut-parleur dédié à déclenchement inférieur pour un canal et un écouteur amplifié pour l’autre. Les canaux sont commutés à la volée pour correspondre à l’orientation du téléphone, tandis que l’écouteur obtient le canal gauche en orientation verticale.

Les deux téléphones offrent un volume sonore égal : ils ont obtenu un score très bon lors de notre test. Et ils offrent tous deux une qualité audio incroyablement riche et profonde.

Performance

L’Apple iPhone 15 Pro Max possède la meilleure puce qu’Apple ait fabriquée jusqu’à présent – ​​l’Apple A17 Pro, tandis que l’iPhone 14 Pro Max possède la deuxième meilleure puce de l’entreprise – l’Apple A16 Bionic. Les deux disposent de processeurs personnalisés à 6 cœurs et de GPU Apple personnalisés, l’A17 Pro ayant 6 cœurs, tandis que celui à l’intérieur de l’A16 – 5 cœurs.

Apple affirme que les cœurs haute vitesse du processeur sont 10 % plus rapides que ceux de l’A16 Bionic. Le nouveau GPU devrait également être 20 % plus rapide que son prédécesseur en termes de performances maximales. Le GPU permet également un Ray Tracing accéléré matériellement, qui est censé être 4 fois plus rapide que le Ray Tracing logiciel sur A16 Bionic.

Les iPhones disposent d’un matériel de premier ordre et peuvent exécuter sans problème à peu près tout ce que vous trouvez sur l’App Store. Les augmentations de performances du CPU et du GPU sont effectivement conformes aux promesses d’Apple, même si nous doutons que les utilisateurs ressentent la différence dans les années à venir.

Ainsi, en ce qui concerne les performances brutes, l’iPhone 15 Pro Max est un peu plus rapide, mais dans des scénarios réels, le 14 Pro Max restera tout aussi rapide dans la plupart des cas.

Comparaison des caméras

L’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max disposent chacun de quatre caméras – trois à l’arrière et une caméra selfie. Chacune de ces configurations est en outre assistée par un système LiDAR (arrière) et une caméra 3D ToF (avant).

Les caméras principales sont de 48MP, tandis que les autres – ultra-large, téléobjectif, selfie – sont de 12MP. L’iPhone 15 Pro Max offre une plage de zoom plus longue avec son téléobjectif 5x, tandis que le 14 Pro Max atteint un grossissement maximum de 3x.

L’appareil photo principal de l’iPhone 15 Pro Max est meilleur car il peut filmer en 24MP, et de ce fait, il offre plus de détails, moins de netteté et, globalement, moins traité et un aspect plus naturel. Cependant, si elles sont réglées sur 12 MP, les photos sont complètement identiques sur les deux iPhones.

Le zoom 2x et les photos ultra-larges sont de qualité similaire sur les deux iPhones.

Naturellement, le 14 Pro Max fait mieux avec un zoom 3x car il dispose d’un téléobjectif 3x dédié pour cela. Étonnamment, il fait également un bon travail avec un zoom numérique 5x, et l’image manque juste un peu de détails par rapport au 5x du 15 Pro Max et à son appareil photo 5x approprié.





















iPhone 15 Pro Max : 0,6x • 1x • 2x • 3x • 5x • 1x en 12MP



















iPhone 14 Pro Max : 0,6x • 1x • 2x • 3x • 5x

La même chose peut être dite pour les photos en basse lumière : la sortie 24MP de l’appareil photo principal du 15 Pro Max est plus détaillée, les photos 2x et ultra-larges sont identiques, et les 3x sont meilleures sur l’iPhone 14 Pro Max, tandis que les 5x sont meilleures. bien mieux sur le 15 Pro Max.



















iPhone 15 Pro Max : 0,6x • 1x • 2x • 3x • 5x



















iPhone 14 Pro Max : 0,6x • 1x • 2x • 3x • 5x

Enregistrement video

Enfin, nous pouvons tirer des conclusions similaires pour l’enregistrement vidéo. Les vidéos 4K de tous les appareils photo, sauf les téléobjectifs, sont à égalité. Le zoom 3x est la vraie affaire lorsqu’il est pris en photo sur le 14 Pro Max, tandis que le 5x – sur le 15 Pro Max.



















Captures d’écran 4K iPhone 15 Pro Max : 0,6x • 1x • 2x • 3x • 5x



















Captures d’écran 4K iPhone 15 Pro Max : 0,6x • 1x • 2x • 3x • 5x

Dans l’ensemble, les deux iPhones sont d’excellents téléphones avec appareil photo. Ils sont assez similaires en ce qui concerne les caméras principales, ultra-larges et même selfie. L’iPhone 15 Pro Max filme avec un zoom 5x, tandis que le 14 Pro Max – avec un zoom 3x. Et c’est à peu près tout.

Verdict

Il existe une différence de prix de 150 à 250 € entre les modèles de 256 Go de l’iPhone 14 Pro Max et de l’iPhone 15 Pro Max, et environ 350 € entre l’iPhone 15 Pro Max de base de 256 Go et l’iPhone 14 Pro Max de base de 128 Go.

L’iPhone 15 Pro Max l’emporte sur le 14 Pro Max avec un corps plus léger et un zoom de caméra 5x plus long. Il existe également un port USB-C beaucoup plus universel.

D’un autre côté, le modèle 14 Pro Max précédent est non seulement moins cher, mais son acier inoxydable est sans doute plus beau et plus agréable au toucher, et son zoom 3x plus court n’est pas non plus en reste lorsqu’il s’agit de prendre des photos 5x. Et si vous n’avez pas besoin de capturer des vidéos ProRes sur un stockage externe et que tout le monde autour de vous possède un iPhone, vous ne vous soucierez pas de rester bloqué sur le port Lightning, désormais retiré.

Pour faire court – si vous pouvez trouver une bonne affaire sur le 14 Pro Max et que vous ne vous souciez pas du port USB-C et que le poids du cadre en acier inoxydable ne vous dérange pas, alors vous devriez économiser de l’argent et obtenir celui-ci. Si vous en possédez déjà un et que vous en êtes satisfait, il n’y a aucune vraie raison de le mettre à niveau.

Les photographes en déplacement trouveront dans l’iPhone 15 Pro Max le meilleur compagnon pour ses photos de plus haute résolution, son zoom optique 5x avec un objectif innovant et la possibilité de capturer des vidéos ProRes directement sur un stockage externe. De plus, les vitesses de transfert USB 3.2 seront les bienvenues pour les fichiers plus volumineux. Alors choisissez judicieusement.



Obtenez l’iPhone 15 Pro Max pour : Toucher plus agréable grâce au corps plus léger et aux coins arrondis.

Les plus belles photos 24MP et les meilleures photos et vidéos avec un zoom 5x.

Chipset A17 Pro plus rapide.

Le port USB-C universel avec des vitesses de transfert USB 3.2 et des options de connectivité améliorées.